План Путина – захват всего Донбасса, но ВСУ с HIMARS и M270 MLRS могут разбить мечты РФ – эксперт

На балансе ВСУ в скором времени должно насчитываться уже 14 единиц дальнобойной артиллерии типа HIMARS - Селезнев / Википедия, Facebook Максим Козицкий

Украина продолжает получать тяжелое оружие с Запада. Украинские военные уже используют 9 американских ракетных систем HIMARS. Ожидаются поставки аналогичных образцов, скорее всего, M270 MLRS. Скоро на балансе ВСУ должно быть в общем 14 таких единиц техники. Дальнобойная артиллерия уже эффективно работает на фронте и может сломать планы России по оккупации Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, он напомнил, что Киев продолжает получать тяжелое вооружение от Запада, а украинские войска уже применяют 9 американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ожидается прибытие похожих комплексов. Скорее всего, это будут M270 MLRS.

Читайте такжеКиев не пал, а Украину не удалось включить в состав РФ: у Байдена заявили о провале стратегии ПутинаПо его словам, в скором времени на вооружении сил обороны Украины должно оказаться в общем до 14 единиц такой техники. Дальнобойная артиллерия работает на пользу ВСУ, украинская армия может получить возможность помешать российским оккупационным планам.

"Еще несколько этих систем должно поступить, то есть в целом их количество в ближайшее время должно быть доведено до 14 единиц. Динамика есть и она работает в пользу украинской армии. Мы видим, как эффективно работают HIMARS и артиллерия 155 калибра. Поэтому российские генералы и Путин мечтают о чем-то, но не факт, что украинская армия позволит осуществиться их мечтам", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Ситуация на Донбассе

Украинский военный эксперт Петр Черник ранее заявил, что успешные удары армии Украины по складам российских оккупационных войск осложняет реализацию их планов, однако ситуация по-прежнему остается непростой. По его словам, оккупантам РФ нужно будет несколько дней, чтобы перестроить логистику, после чего ожидается новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Британии, следующей целью войск России станет трасса Е40, которая соединяет Донецк и Харьков. Вдоль оси главной дороги захватчики ведут обстрелы с оккупированного Изюма. Контроль над данной трассой, по задумке россиян, может быть использован для дальнейшего продвижения в Донецкой области.

Кроме того, в британской разведке уточнили, что войска РФ проводили обстрелы северного сектора Донбасса. Но оккупантам не удалось достичь значительного продвижения.

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