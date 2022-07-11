ВСУ атакуют врага на юге, РФ наступает на Донбассе - британская разведка

ВСУ давят на оккупантов на юге / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжали оказывать локальное давление на оборонительные рубежи российских оккупационных войск на северо-востоке Херсонской области.

Вместе с тем говорить о каких-либо серьезных территориальных успехах не приходиться, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что в свою очередь российские артиллерийские обстрелы продолжались в северном секторе Донбасса. Однако каких-либо серьезных территориальных продвижений не было.

В британской разведке приводят сообщение российского информационного агентства, базирующегося в дальневосточном районе озера Байкал, которое опубликовало видео, в котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) напрямую обращаются к местному политику с призывом о том, чтобы их мужья вернуться домой со службы в Украине.

При этом одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", поскольку находится на действительной боевой службе с 24 февраля 2022 года.

"Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых условиях, скорее всего, является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем, которые Минобороны России пытается решить среди развернутых сил", - добавили в Минобороны Британии.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Харьковском направлении применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

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