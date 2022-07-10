Новая волна битвы за Донбасс – через 5-6 дней: эксперт объяснил последствия ударов ВСУ по складам врага

Новая волна битвы за Донбасс будет через 5-6 дней/ Генштаб ВСУ, Reuters

ВСУ сейчас успешно уничтожают склады боеприпасов врага в глубоком тылу. Таким образом у оккупантов уже не осталось безопасных мест для размещения складов на расстоянии до 100 км вглубь от фронта.

Это осложнит жизнь оккупантам. Однако радоваться рано, ведь это не остановит врага надолго, рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире ТСН.

"Противник держал свои склады на глубине до 50 км. И завозил их туда большими эшелонами по железной дороге. Однозначно он этого делать больше не сможет", – говорит Черник.

Теперь российским захватчикам, которые будут подвозить боеприпасы, придется останавливаться на расстоянии более 100 км от линии фронта, после чего вручную перегружать боеприпасы с поездов на грузовики. Это в разы усложнит доставку боеприпасов оккупантам.

При этом для разгрузки вагонов придется отвлекать от боев личный состав с передовой.

Однако радоваться еще рано, отмечает Черник, ведь это еще не переломный момент в войне.

Угроза для Украины сохраняется на всех направлениях. И сейчас невозможно спрогнозировать, где именно точечно оккупанты могут ударить, поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Объявленная Россией "оперативная пауза" на самом деле не действует, говорит эксперт. Ведь оккупанты не прекращали огонь. Когда же захватчики адаптируются к новой логистике, то начнется новая волна битвы за Донбасс.

"Мы качественно уничтожаем их боекомплекты, и они думают как распространять их собственную логистику и обеспечивать передовую снарядами. На мой взгляд, до5-6 дней максимум, до недели, они наработают эту логистику. Все перезагрузят на грузовики и начнется новая волна битвы за Донбасс", – отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что к оккупантам на Донбассе подвезли очередную порцию "хлопка". В ночь на воскресенье, 10 июля, произошли взрывы сразу в восьми оккупированных россиянами городах.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, что РФ для дальнейшего продвижения через Донецкую область может попытаться захватить трассу, которая соединяет Донецк с Харьковом. Сейчас оккупанты ведут обстрелы из захваченного ими города Изюм на Харьковщине вдоль оси главной дороги E40.

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