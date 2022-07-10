"Хлопок завезли" в 8 оккупированных городов Донбасса: прогремели взрывы и вспыхнули пожары

В 8 оккупированных городах Донбасса прогремели взрывы и вспыхнули пожары/ скрин

К оккупантам на Донбассе подвезли очередную порцию "хлопка". В ночь на воскресенье, 10 июля, произошли взрывы сразу в восьми оккупированных россиянами городах.

Ночь прошла неспокойно в Алчевске, Торезе, Харцызске, Шахтерске, Кировском, Иловайске и Торезе. Также были слышны взрывы в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Донецк", обнародовав видео пожаров после взрывов в разных городах.

Отмечается, что горят склады боеприпасов и шахта в Донецке. Местные жители слышат детонацию боеприпасов и видят пожар и "фейерверки" от взрывов.

При этом в Шахтерске из-за пожаров и взрывов даже объявили эвакуацию, но в черте города. Местных жителей попросили переместиться из одного района в другой.

Напомним, 9 июля украинские военные уже в 26 раз ударили по складам боеприпасов оккупантов в Чернобаевке возле Херсона. Звуки детонации были слышны в Херсоне, а место, где россияне хранили боеприпасы, окутал черный дым.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ метко ударили по скоплению оккупантов на юге из артиллерии. Захватчики после точных ударов украинских военных не досчитались 18 различных единиц техники и более полусотни человек личного состава. Также были уничтожены 4 вражеских склада боеприпасов.

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