Уничтожено 4 склада, 2 "Мста-Б", техника и полсотни солдат: ВСУ проредили ряды оккупантов на юге

Захватчики после точных ударов украинских военных не досчитались 18 различных единиц техники и большого количества личного состава.
Украинские воины уничтожили на юге Украины 58 российских захватчиков только за сутки, 9 июля.
Бойцы ВСУ метко ударили по скоплению оккупантов из артиллерии. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Украинские военные из ракетно-артиллерийских подразделений дважды метко ударили по командным пунктам, скоплению техники и полевых складах боеприпасов врага в районе Чернобаевки возле Херсона. В настоящее время уточняется, сколько захватчики понесли потерь именно от этих ударов.
По предварительным данным, оккупанты недосчитаются:
- 58 солдат,
- 2 гаубицы "Мста-Б",
- автоматизированной станции постановки помех "Житель",
- 3 единиц бронированной техники,
- 12 единиц автомобильной техники.
Кроме этого, ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов оккупантов – один на Николаевщине, остальные – на Херсонщине.
"В связи со значительными потерями за последнюю неделю, наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистських войск в Херсонской области", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Она не собирается ограничиваться Донбассом и югом Украины.
Напомним, ранее в ISW отмечали, что РФ готовится к более масштабному наступлению, а "оперативную паузу" использует как прикрытие. Захватчики, несмотря на объявленную ими "паузу", всё равно проводят ограниченные наступательные действия – они боятся, что ВСУ перехватит инициативу.
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