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"Нужно уничтожить всего 3 логистических пути": эксперт объяснил сценарий и сроки освобождения Крыма

10 июля 2022, 01:35

Самым тяжелым для украинской армии может быть уничтожение Крымского моста, но есть способы разрушить его.

himars, крымский мост
Эксперт объяснил сценарий и сроки освобождения Крыма/ Reuters, wikimedia commons

Крым вполне возможно придется освобождать последним из всех оккупированных Россией украинских территорий. Однако с военной точки зрения есть реальные и не слишком тяжелые способы возвращения контроля над полуостровом.

В частности, Вооруженные силы Украины могут разрушить основные логистические пути, которые связывают Российскую армию в Крыму с территорией РФ. Об этом рассказал экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука в интервью Главреду.

Он отметил, что ВСУ сейчас системно и достаточно успешно разрушают логистические связи внутри российской армии по всей линии фронта. Поэтому логично, что в Крыму это будет сделать даже легче, чем на 1500-километровой линии фронта по суше, говорит Тука.

По его словам, логистических путей армии РФ в Крыму, которые нужно уничтожить, есть всего три:

  • Керченский мост;
  • Перешейки (Чонгар и другие, которые россиянам удалось быстро захватить);
  • Морские пути, налаженные Черноморским флотом России.

"Но, с одной стороны, уже разрушен миф о "сверхмощности" Черноморского флота, разрушен миф о несокрушимости сухопутных сил РФ, что делает реальным сценарий возвращения контроля над перешейками", – отмечает Тука.

Самой трудной задачей для украинской армии может быть уничтожение Крымского моста – третьего логистического пути.

"Еще работая в Министерстве, мы получали разведданные и делали специальные анализы о возможности разрушения этого сооружения – оно довольно сильно и удачно защищено. Опять-таки, не надо делать какие-то шапкозакидательные сценарии о том, что сейчас мы пустим Байрактар и он там всё уничтожит", – отмечает Тука.

Он подчеркнул, что Байрактар Крымский мост не уничтожить. Однако есть определенные сценарии, которые позволяют разрушить это сооружение военным способом, а если не разрушить, то хотя бы сделать невозможным использование моста для передвижения им грузов. Поэтому вполне реальна возможность фактически заблокировать Крым.

"И ничего из ряда вон выходящего я в этих задачах лично не вижу. Да, они потребуют огромных усилий, не только военных, но и политических, но на сегодняшний день, глядя на на общий тренд и поддержку наших партнеров ВСУ, и политическую поддержку со стороны, в первую очередь тех, кого российские пропагандисты презрительно называют "англо-саксами", и определенной группы европейских стран у меня есть ощущение, что и политическое решение относительно деоккупации Крыма абсолютно реальное", – подчеркнул Георгий Тука.

Однако, по его мнению, это точно не произойдет как минимум в ближайшие полгода.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что Украина может вернуть себе аннексированный Россией Крым военным путем однако быстро это не произойдет. Он подчеркнул, что без постановки на огневой контроль ключевых позиций по Крыму (перешейков, Крымского моста и портов) Украине будет трудно прорваться в Крым.

Напомним, в оккупированном Крыму местные жители жалуются на отсутствие туристов из-за войны в Украине. В курортный Крым в этом году никто не приехал, а люди не знаю как будут жить зимой, поскольку не могут заработать нужные средства.

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