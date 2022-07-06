Крымский мост надо взять под прицел: военный эксперт назвал предпосылки возвращения Крыма

Ради возвращения Крыма, ВСУ должны контролировать перешейки на полуостров и Крымский мост - Сергей Грабский / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Украина может вернуть себе аннексированый Россией Крым военным путем, однако быстро это не произойдет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По словам эксперта, прежде чем начинать операцию по освобождению оккупированного полуострова, Украина должна подготовиться и накопить определенное количество вооружения. Ведь прорыв в Крым автоматически потребует расширения зоны обеспечения украинских войск и создания Крымского плацдарма.

"Реальной возможности построить мощный флот, который бы мог противостоять российскому, мы не имеем. Даже больше - акватория, которую мы контролируем, не способствует тому, чтобы мы, даже если бы нам кто-то что-то передавал, могли бы развернуть там корабельную группировку. Таким образом мы можем надеяться и полагаться исключительно на силы ракетных войск, авиацию, потому что без физического воздействия мы не можем изменить ситуацию... То есть без постановки на огневой контроль ключевых позиций по Крыму (я имею в виду перешейки и Крымский мост, а также порты Крыма, очень сложно говорить о том, что мы могли бы прорваться к Крыму", - рассказал Грабский.

По убеждению эксперта, пока группировка РФ в Крыму будет опираться на поставки ресурсов через Крымский мост и корабли (а они могут привезти много), а мы оперируем исключительно в пределах двух узких горловин, говорить о том, что мы на плечах противника можем ворваться и захватить Крым, невозможно.

При этом Грабский считает, что Украине необязательно подрывать Крымский мост в случае возвращения Крыма. Но и это возможно при ряде условий.

Читайте также"Что дальше, Крым, Ростов?": у россиян истерика от "шага доброй воли" с островом Змеиным"Все эти наши сказки о том, что мы можем разрушить Крымский мост — это благие намерения. Потому что изучая это дело досконально, я могу сказать, что это потребует специальной операции с привлечением не только ракет, а, возможно, и диверсантов, так называемых Брандеров (то есть кораблей, начиненных взрывчаткой) и авиации. Потому что просто взорвать сооружение - это одно, а не допустить его быстрого восстановления - это совсем другое дело", - резюмировал эксперт.

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