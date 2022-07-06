Лукашенко просто хочет выжить - интервью с военным экспертом Сергеем Грабским

Лукашенко изо всех сил ищет способы не отправлять белорусскую армию в Украину / коллаж Reuters, Главред

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд противоречивых заявлений по Украине. В частности, он обвинил Украину в запуске ракет по территории Беларуси и приказал военным "взять под прицел" центры принятия решений в столицах противников Минска.

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Главреду рассказал о том, есть ли сегодня реальная угроза для Украины со стороны Беларуси, как в дальнейшем может действовать Россия, отвоюют ли ВСУ Херсон в обозримой перспективе, когда Украина может вернуть себе Крым и стоит ли рассчитывать на завершение войны в 2023 году.

Связана ли резкость в заявлениях Лукашенко с продвижением россиян на Луганском направлении?

Нет, не связана. Надо понимать, что господин Лукашенко играет в свою игру и эта игра называется "выжить". Выжить любой ценой. Поэтому он делает все для того, чтобы и спасти свою жизнь, и угодить своему московскому хозяину.

Если посмотреть на то, что делается на украинско-белорусской границе, то мы видим хрестоматию из основ национальной безопасности или факторы, свидетельствующие об угрозе национальной безопасности страны. И тут не важно — Украина, Россия, Бурунди или Берег Слоновой Кости. Здесь речь идет о том, что они существуют и являются объективными. Эти факторы мы наблюдаем — это и обучение, и сосредоточение, и переброска войск, и уточнение ресурсов и развертывание позиционных районов.

Устоит ли Лукашенко против давления Российской Федерации по привлечению его к войне, никто сказать не может — он сам этого не знает. Он отчаянно пытается удержаться на своих позициях, показывая, насколько он не способен проводить, например, какие-то наземные наступления. Поэтому, несмотря на весь спектр факторов, которые свидетельствуют о том, что работа ведется, мы не наблюдаем на сегодняшний день достаточного количества сухопутных группировок на границах с Украиной.

Но надо понимать важный аспект. Он связан с тем, что согласно выводам с учений "Запад-2017", все воздушные группировки на территории Союзного государства, которыми являются Россия и Беларусь, подчиняются командованию военно-космических сил РФ. И здесь возникает серьезное беспокойство, связанное с развертыванием системы противовоздушной обороны явно не белорусского происхождения и переброски самолетов на южные аэродромы. То есть мы осознаем, что для россиян белорусский "балкон" рассматривается как удачный плацдарм, с которого можно наносить удары, потому что он нависает над Украиной. Россияне почему-то до сих пор думают, что основные поставки западного вооружения осуществляются через железную дорогу. И здесь они выходят на лакомый кусок нашей инфраструктуры — железнодорожное направление Ягодин-Ковель-Сарны-Коростень и далее на Киев.

Естественно, что там им надо наносить удары и вы понимаете, что запасы крылатых ракет являются остаточными, следовательно, они, возможно, рассматривают вопрос использования авиации. Но учитывая то, что мы имеем уже достаточно серьезную (не перфектную, но серьезную) систему противовоздушной обороны, они осознают, что это будет достаточно сложно делать. Поэтому они укрепляют свою воздушную систему и могут наносить удары по нашим железнодорожным узлам с использованием авиации. Точность этих ударов, сами понимаете, будет минимальна, потому что они могут наноситься с максимально допустимой высоты или из-за пределов действия ПВО Украины, то есть с большого расстояния. Поэтому страдать от этого может мирное население — это будут провокации, подлый удар под дых. И это я рассматриваю как основную угрозу с Севера, которая сегодня имеет место.

Белорусская армия самостоятельно не способна вести такие боевые действия - она может действовать исключительно в симбиозе с российскими подразделениями.

Тогда ситуация изменится к худшему, но сегодня это пока носит демонстрационный характер. Вместо этого мы смотрим на заявления, которые прозвучали от Лукашенко, и не можем исключить возможности (на что, собственно, уже отреагировала украинская власть) того, что количество провокаций с привлечением диверсантов или других огневых провокаций может увеличиваться. Поэтому меры уже принимаются, люди жалуются на то, что в Киев очень трудно заехать из-за блокпостов, но это реалии войны. Собственно, такая ситуация на границе с Беларусью и как она будет развиваться, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Донбассе и других участках фронта.

Ведь совершенно верно, что в результате военной операции украинских войск противник продвинулся наконец на Северодонецк и Лисичанск, объявив о "освобождении территорий" так называемой Луганской народной республики от "проклятой киевской хунты".

Что это дало противнику? Да, собственно, ничего. Потому что, будем откровенны, на середину апреля практически большая часть Луганской области (до 90 процентов, а, может и больше) уже была под контролем россиян.

Этот промежуток времени фактически в месяц, когда они заняли половину Луганщины и более чем два месяца, когда они бились головой о стену в паре населенных пунктов, пытаясь уничтожить, в первую очередь, украинскую армию (а это им не удалось) говорит о том, что они не выполнили своих оперативных целей. Они понесли огромные потери, продвинулись на минимальное расстояние и захватили мизерную часть территории, не нанесли капитального поражения Вооруженным силам Украины. Которые, в силу специфики действий противника, который преобладает в разы, действовали в парадигме так называемой маневровой обороны, перемещаясь от пункта к пункту и нанося противнику удары для того, чтобы снизить его наступательный потенциал.

Достигла ли Украина этой цели? Да, потому что фактически сегодня, кроме небольшого участка фронта Луганской области, мы не наблюдаем чрезвычайно активных наступательных действий противника. Они пытаются штурмовать в районе Бахмута – им это не удается, или медленно продвигаются метр за метром, тратя огромное количество снарядов и теряя людей и технику. Они никак не решатся на активный штурм в районе Славянска и Изюма, потому что там действуют наши подразделения и ситуация очень неопределенная на Харьковском направлении. Они отчаянно пытаются сдержать продвижение (подчеркиваю - не контрнаступление, а продвижение украинских войск) на Херсонщине и Запорожчине. То есть значительное количество своих ресурсов они сосредоточили на Луганском, или, если точнее, Северодонецком Лисичанском направлениях и более чем за два месяца достигли скудных тактических результатов.

Читайте такжеБеларусь будет воевать, но не с Украиной: астролог рассказал, как Лукашенко шокирует ПутинаЯ имею очень большие сомнения, что они откажутся от идеи продвигаться на Донбассе и перестанут штурмовать Славянск и Бахмут на первом этапе, но они должны осознавать, что это будет связано с колоссальными потерями. Потому что если они атаковали Северодонецк, Лисичанск и Горское с Золотым в течение более чем 2 месяцев, то можно представить, сколько у них уйдет сил для того, чтобы продолжать атаки на укрепленные позиции в районе Славянска, Краматорска, Бахмута.

Было заявление британской разведки о том, что Россия может перебросить те силы, которые у нее высвободились после того, как она заняла Лисичанск, на донецкое направление. Насколько есть угроза для Харьковщины сейчас - может ли Россия, по мере того, как она будет продвигаться на Донецком направлении, пойти дальше и по тому же сценарию работать и на Харьковщине?

Россия уже доказала то, что не может проводить одновременные оперативные действия на нескольких операционных направлениях, потому что у них просто не хватает ресурсов на это. Используя свои достаточно большие ресурсы в такой неэффективный способ, как мы видим в случае с луганской операцией, они обречены на то, чтобы давить, выполняя политический заказ, именно на Донбасс, чтобы показать народу хоть какие-то успехи. Фактически они стали заложниками своих пропагандистских деклараций об"освобождении Донецка и Луганска". И сейчас, даже с точки зрения их пропагандистского "здравого смысла" будет сложно объяснить, почему они, не "освободив" Донецк и Луганск, перемещаются на Харьковщину. Хотя они могут и это объяснить людям-цель может измениться моментально. Зато даже логика показывает, что перебрасывать эти силы в район Харькова значительно дольше и сложнее, чем просто переместить их из Северодонецка и Лисичанска на Попаснянский выступ и в район изюма и Святогорска — там просто расстояния меньше.

Как дальше все будет развиваться и как поставит задачу Кремль — неизвестно. И тут любой, кто скажет, что россияне будут действовать "именно так" — это очень смелый человек, потому что он претендует разбираться в том, что творится в голове у Путина.

Вы упоминали северное направление и говорили о развертывании там не белорусской авиации. Может ли относительное "затишье" у Киева означать, что Россия готовит определенные резервы для того, чтобы вместе с белорусской армией снова пойти на Киев?

Нет, потому что в текущей ситуации, когда есть возможность посмотреть средствами технической разведки как военнослужащие Российской Федерации, сидя у себя в палатке собирают вшей и посчитать тех вшей, скрыть перемещение такой большой группировки войск и сил физически невозможно.

Так же скептически я отношусь к мыслям о том, что Россия устраивает затишье, а затем нанесет удар ракетами. Она может, от этого не застрахован любой человек, который живет в Тернополе, Черновцах, Ивано-Франковске, Житомире или Киеве, я уже молчу о Днепре и Запорожье. Но даже русские уже сами поняли, что нанесение ракетных ударов — это скорее инструмент террористической активности, чем влияния на военную ситуацию. Поэтому можно предположить, что они сейчас просто тестируют очередную партию ракет для того, чтобы запустить их по Украине.

Как я уже сказал, на территории Беларуси сейчас находятся примерно 1500 военнослужащих, которые даже физически не могут представлять угрозу для украинской армии в ближайшей перспективе. Даже если их всех собрать вместе с теми батальонно-тактическими группами Беларуси и дополнительно рассмотреть вопрос перемещения сил и средств Беларуси, то их все равно будет недостаточно.

Читайте такжеРФ накрыла Славянск мощным огнем: есть жертвы и раненые, в городе пожарыДа и тут есть еще одна интересная интрига. Потому что Лукашенко, декларируя свою приверженность целям "специальной военной операции" заявляет о том, что ему надо держать определенные силы и средства на польской границе, чтобы натовские войска не ударили в спину "великому русскому воину". Поэтому он использует это в таком ракурсе, что не могут перебросить войска на украинское направление, потому что прикрывают спину русским солдатам на границах Литвы и Польши — якобы там им кто-то угрожает, хотя даже виртуально такого нет.

Это очень тонкая политическая игра, которая имеет целью только одно — Лукашенко хочет жить.

То есть ни о каких нападениях Лукашенко на Польшу или Литву так же речь не идет?

Я здесь должен применить неполную цитату, но мнение Марка Солонина (российский писатель, автор книг о начале Второй мировой войны. - Главред), который сказал, если во время Советского Союза в сторону стран НАТО не прозвучало даже выстрела, то не может идти даже речи о том, чтобы сейчас Россия (я уже молчу про Беларусь), находясь в таком состоянии, решилась на какую-то активную провокацию против какой-либо страны НАТО — это исключено. При определенных психологических состояниях руководства Российской Федерации мы не можем исключить такого действия, но пока они еще претендуют на остатки здравого смысла, они этого делать не будут.

Советский Союз, не имевший таких тесных связей с западной цивилизацией и тот не решался на такие вещи. А сейчас господствующая верхушка РФ, несмотря на санкции, так жестко завязана на Запад, что просто не рискнет этого делать.

В чем хранят деньги все российские олигархи? Не в рублях или юанях, а в долларах, евро или другой устойчивый валюте наподобие швейцарских франков, хотя Швейцария уже заявила о недопустимости этого. Поэтому, как говорили британцы, самой сильной является кавалерия Святого Георгия (золотые монеты с изображением Святого Георгия), поэтому никто там никуда не полезет.

Лукашенко играет на свою публику, он пытается таким образом запустить дымовую завесу, чтобы не делать ровно ничего для того, чтобы белорусская армия, на штыках которой он сидит у власти, была уничтожена в боях в Украине.

Отдельно хотела у вас уточнить по южному направлению. Были заявления и Арестовича, и в некоторых западных изданиях информация о том, что ВСУ чуть ли не вплотную, в километре, стоит возле Херсона. Можно ли в ближайшее время на этом направлении рассчитывать на успехи?

Нет, нельзя. Потому что, кроме нашего с вами желания как можно скорее освободить территорию нашего государства, особенно Херсонщину, потому что арбузы уже созревают и надо что-то делать, потому что очень дорого, есть еще логика боевых действий. И она говорит, что наступление должно быть осуществлено, если оно имеет достаточную подготовку. Одного желания победить не всегда достаточно для того, чтобы одержать победу. Поэтому нам нужно соответствующее оружие, нужно создать группировку сил и средств и сосредоточить их на соответствующих направлениях. Потому что просто собрать кучу танков или бронированной техники, не обеспечив прикрытия с воздуха — это будет преступление и уничтожение. Потому что противник имеет преимущество в воздухе и без надежного прикрытия мы не имеем права предпринимать такие широкомасштабные действия.

Читайте такжеУкраина еще не готова освободить Херсон: Жданов назвал причиныПлюс надо понимать, что каким бы украинским не выглядел Херсон, он является объектом для боевых действий. Даже если мы не будем его захватывать (а мы не можем его захватывать, потому что там много наших людей). Вести боевые боевые действия в городе - это очень сложный вид боевых действий, затратный. Мы видели ситуацию в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и сколько это стоило противнику — поверьте, такая же ситуация может сложиться и в Херсоне. И даже хуже, потому что если из Северодонецка и Мариуполя мы пытались по мере возможностей людей вывести или хотя бы просили их уехать оттуда, то здесь противник будет просто прикрываться живой стеной из наших сограждан.

Поэтому здесь надо разработать иную стратегию боевых действий - мы можем заблокировать Херсон, поставить под огневой контроль все переправы на левый берег и заставить противника отступить. Каким образом это будет осуществляться - сказать очень сложно.

Но у нас остается еще одна группировка — криворожская, которая действует на правом берегу. И здесь тоже складывается интересная ситуация. Мы пытались продвинуться в районе Давыдова Брода и переправиться на левый берег Ингульца, противник силой очень серьезных резервов нас там остановил, трасса Снигиревка-Херсон заминирована. То есть противник четко осознает важность этого плацдарма для дальнейших действий.

В идеале было бы хорошо, если бы мы атаковали с двух сторон — по направлениям на Новую Каховку и Берислав и на Херсон. Если бы мы взяли под контроль все переправы через Днепр, мы бы гарантированно заставили противника, который действует к северу от Новой Каховки и Берислава сдаваться или погибнуть. У него другого выхода нет, потому что прорываться ему некуда — он будет заблокирован.

Противник это понимает и делает все, чтобы этого не произошло.

А в чем ценность этого плацдарма - в том, что это прямой коридор на Крым?

Для нас - это прямой коридор на Крым, в этом нет никаких сомнений. А если мы на Херсон выводим и, даже не переправляясь на левый берег, сосредоточиваем определенное количество огневых средств "удлиненной дальности действия", то конечно мы берем перешейки Крыма под огневой контроль. А в военном деле есть еще понятие логистики, то есть как поставлять резервы, ресурсы - все, включая воду. Делать это через длинный коридор от Ростова-на-Дону до Мелитополя — очень дорого и уязвимо.

Поэтому Херсон и крымские перешейки сейчас имеют исключительную роль — кто ими владеет, тот обладает и возможностью контролировать выходы из Крыма.

Чтобы уже завершить с вопросом южного направления. Гипотетически, если Украина возвращает под свой контроль Херсон, могут ли наши военные пойти дальше на Крым?

Да, но не завтра. Потому что для того, чтобы это сделать, надо готовиться еще к одной операции, причем она будет требовать от нас совсем другого напряжения сил, другого количества вооружения.

Если быть абсолютно откровенными, реальной возможности построить мощный флот, который бы мог противостоять русскому, мы не имеем. Даже больше-акватория, которую мы контролируем, не способствует тому, чтобы мы, даже если бы нам кто-то что-то передавал, могли бы развернуть там корабельную группировку. Таким образом мы можем надеяться и полагаться исключительно на силы ракетных войск, авиацию, потому что без физического воздействия мы не можем изменить ситуацию. А надо понимать, что ракета, если она привязана к стационарному объекту (пусковой установки), в любом случае есть оружия обороны. Мы можем создать определенный зонтик, но он не может защитить нас от наглого прорыва противника. То есть без постановки на огневой контроль ключевых позиций по Крыму (я имею в виду перешейки и Крымский мост, а также порты Крыма, очень сложно говорить о том, что мы могли бы прорваться в Крым.

Читайте также"По Крыму могут" залепить" ВСУ": Гиркин не советует россиянам ехать на оккупированный полуостровДо тех пор, пока группировка в Крыму будет опираться на поставки ресурсов через Крымский мост и корабли (а они могут привезти много), а мы оперируем исключительно в пределах двух узких горловин, говорить о том, что мы на плечах противника можем ворваться и захватить Крым, полностью невозможно.

Хотя никто не против того, что мы можем продвинуться вперед. Но если мы заходим в Крым, это автоматически требует расширения зоны нашего обеспечения и создания крымского плацдарма. А об этом говорить еще рано, потому что Россия не настолько слаба, как нам бы хотелось.

То есть так или иначе без подрыва Крымского моста не обойтись?

Можно обойтись и без этого. Все эти наши сказки о том, что мы можем разрушить Крымский мост — это благие намерения. Потому что изучая это дело досконально, я могу сказать, что это потребует специальной операции с привлечением не только ракет, а, возможно, и диверсантов, так называемых Брандеров (то есть кораблей, начиненных взрывчаткой) и авиации. Потому что просто взорвать сооружение - это одно, а не допустить его быстрого восстановления, это совсем другое дело.

Относительно заявления Буданова о завершении войны в 2023 году. При каких условиях это может произойти и как вы расцениваете такую перспективу?

Я вам сразу скажу - я не знаю при каких условиях. Возможно, у господина Буданова есть больше информации и он знает больше. Но есть объективная реальность, которая свидетельствует, что мы должны готовиться к длительной войне. Возможно, он знает о каком-то чуде, которое никто не отменял и которое может решить эту проблему, но на сегодняшний день Россия не столь сильна, как считается, но и не столь слаба, как мы этого хотим. Поэтому дорога у нас еще дальняя и последнее, что бы я делал — ставил какие-то временные рамки. Ведь факторов, которые могут повлиять на ситуацию, очень и очень много и я не имею доступа к большому количеству информации, которую можно было бы проанализировать и сделать соответствующие выводы.

Читайте такжеПутина заставят вернуть Крым: появился неожиданный прогноз по окончанию войныТо, что я вижу и имею возможность оценить, отбрасывает надежду на то, что мы в 2023 году завершим войну на наших условиях. Войну можно закончить прямо сейчас — капитулировать и все, это не вопрос. Но если мы говорим о победе Украины, то это достаточно длительный процесс.

А насколько длительный? Как на Донбассе или меньше?

С Донбассом вообще интересная ситуация была - в тех условиях мы не имели ни единого шанса его освободить. Даже если посмотреть на карту — Украина и Россия, какой шанс был освободить Донбасс? Сегодня ситуация кардинально иная. Посмотрим на карту — Россия и цивилизованный мир, полтора процента ВВП и 48 процентов ВВП. Какие шансы у России? Нулевые.

Но Россия, которая интегрировались в свободный мир в течение 30 лет, не может быть изъята из него в течение недели, месяца, года.

Просто для понимания. Россия зарабатывает на углеводородах 1 миллиард долларов в день. К тому, чтобы вести войну, России нужно с запасом 20 миллиардов долларов в месяц. Она может себе позволить это - это государственная монополия, которая может перераспределять поступающие ресурсы на свои нужды. Да, она будет использовать старое оружие, будет ограничена в каких-то новых технологиях, но у нее и старого оружия еще много. К тому же, они собирают человеческие ресурсы не только в РФ. Поверьте мне, если мобилизационная способность России - 10 процентов от населения, то десятину они всегда найдут. Если же говорить о привлечении других людей (а практика такая существует, потому что уже сейчас поступает информация о том, что Россия пытается вербовать людей и в Приднестровье, и в Абхазии, и в странах центральной Азии), и если она понемногу соберет отовсюду, все равно наберется достаточно мощная сила, с которой мы должны бороться. Поэтому любые месседжи, которые направлены на то, что в России заканчиваются ресурсы, не совсем верны. Они, безусловно, завершаются, но они будут завершаться еще долго - как говорила моя покойная бабушка, большая льдина просто долго тает.