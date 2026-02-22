Укр
Войска РФ отброшены на километры - в ВСУ назвали результаты наступления на юге

Юрий Берендий
22 февраля 2026, 17:48обновлено 22 февраля, 18:38
Силы обороны активизировали контратакующие действия на южном направлении, где удается оттеснять противника несмотря на массированные авиаудары, указали в ВСУ.
  • Силы обороны отбросили войска РФ в районах Тернового и Калиновского
  • В целом удалось уже освободить от врага до 300 квадратных километров

На границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны осуществили контратакующие действия и смогли оттеснить российские оккупационные войска. В рамках наступательной операции украинским силам уже удалось освободить до 300 квадратных километров территории. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Мы сообщали о том, что на некоторых участках линии боевого столкновения, на границе Днепропетровской и Запорожской областей, штурмовые подразделения Сил обороны Украины проводят контратакующие и штурмовые действия, возле Тернового и Калиновского - это одни из тех участков", - отметил он.

По его словам, активная фаза действий на южном направлении началась примерно в середине января. На отдельных участках продолжаются интенсивная оборона и мероприятия по возвращению под контроль населенных пунктов. Благодаря успешным действиям украинские военные смогли отбросить противника.

Спикер также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью France-Presse отмечал освобождение до 300 квадратных километров на юге благодаря активным контратакующим операциям ВСУ.

Волошин добавил, что ситуация на Гуляйпольском и Александровском направлениях остается напряженной. В целом, за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении зафиксировано 35 боевых столкновений. Украинские подразделения также провели более полутора десятков поисково-ударных и штурмовых операций.

В то же время противник активно применяет авиацию для сдерживания украинских сил. Зафиксировано более 20 авиаударов, использование управляемых авиабомб, привлечение штурмовой и армейской авиации, а также более 40 неуправляемых авиационных ракет.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Какой будет ситуация на фронте весной - мнение военного

Как писал Главред, командир полка 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов заявил, что с приходом весны боевые действия могут усилиться. Об этом он сообщил в эфире Киев24.

Он отметил, что в течение последнего года противник существенно улучшил взаимодействие между малыми пехотными группами и подразделениями беспилотников. В то же время в Вооруженных силах Украины такая координация пока не налажена на должном уровне.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", — отметил Филатов.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, десантно-штурмовые войска осуществляют наступательную операцию на Александровском направлении. Об этом сообщило командование ДШВ ВС Украины. Перед подразделениями поставлены задачи сорвать планы российской армии по дальнейшему продвижению вглубь Днепропетровской и Запорожской областей, разгромить силы противника и оттеснить их за административные границы Днепропетровщины.

Вооруженные силы Украины смогли отбросить российские подразделения на этом направлении. В то же время, по словам военного эксперта Сергея Братчука, противник наращивает ресурсы для возможного весеннего наступления, и одной из главных целей может стать Павлоград в Днепропетровской области.

В зоне ответственности группировки войск "Восток" подразделения Сил обороны сдерживают атаки врага и за прошедшие сутки отразили 75 штурмов. Украинские военные также продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

