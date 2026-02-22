Кратко:
- Таисия Повалий одобряет войну и поддерживает страну-оккупанта
- В недавнем интервью она пожелала оккупации Киева
Певица-предательница Таисия Повалий с первых дней полномасштабной войны даже не пыталась скрыть свое ликование от того, что в Украине, которая подарила ей популярность, гибнут люди и рушатся судьбы. Повалий поддерживает агрессора, а в 2023 году даже получила гражданство рф.
В редких интервью, которые берут у угасающей звезды, она открыто желает продолжения войны и оккупации Украины. Недавно "досталось" от певицы нашей столице - городу Киеву.
В беседе с пропагандистским ресурсом предательница заявила, что надеется, что Киев будет российским. "Не знаю, будет ли Украина. Но я хочу очень, потому что там арестован мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский", - заявила Таисия Повалий. Также артистка лицемерно заявила, что выступает "за воссоединение славянских народов".
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
