Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

Таисия Повалий оказалась одной из самых ярых и беспринципных пропагандисток Кремля.

https://glavred.info/starnews/predatelnica-povaliy-prizvala-k-okkupacii-kieva-detali-10742996.html Ссылка скопирована

Таисия Повалий сейчас - певица оскандалилась заявлением о Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Кратко:

Таисия Повалий одобряет войну и поддерживает страну-оккупанта

В недавнем интервью она пожелала оккупации Киева

Певица-предательница Таисия Повалий с первых дней полномасштабной войны даже не пыталась скрыть свое ликование от того, что в Украине, которая подарила ей популярность, гибнут люди и рушатся судьбы. Повалий поддерживает агрессора, а в 2023 году даже получила гражданство рф.

В редких интервью, которые берут у угасающей звезды, она открыто желает продолжения войны и оккупации Украины. Недавно "досталось" от певицы нашей столице - городу Киеву.

видео дня

В беседе с пропагандистским ресурсом предательница заявила, что надеется, что Киев будет российским. "Не знаю, будет ли Украина. Но я хочу очень, потому что там арестован мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский", - заявила Таисия Повалий. Также артистка лицемерно заявила, что выступает "за воссоединение славянских народов".

Таисия Повалий сейчас - певица оскандалилась заявлением о Киеве / Скриншот

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика. Главный певец-пропагандист страны-оккупанта опозорился провокативным видео.

Также певица-путинистка Любовь Успенская молится за свою дочь из-за ее побега из дома. Татьяна Плаксина после ссоры сбежала от артистки и пустилась во все тяжкие.

Читайте также:

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред