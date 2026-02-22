Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

Пара тщательно работала над восстановлением отношений.

Юрий Ткач жена - комик со второй половинкой высказались о проблемах в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

Юрий и Виктория Ткач рассказали, что испортило их отношения

Пара поделилась, как спасала свой брак

Украинский комик Юрий Ткач и его жена Виктория скоро отметят 12 годовщину свадьбы. За это время пара пережила многое, в том числе и кризис отношений, который настиг их в 2024 году.

На подкасте "Кажуть! Брешуть?" Виктория призналась, что в какой-то момент у нее появилась острая нехватка личного пространства. Недовольство друг другом накапливалось, что вылилось в семейный конфликт. "Если меня начинают ограничивать, мне становится некомфортно и мне хочется оттуда сбежать. Юра любит контролировать. Раньше было так: "А где?", "А чего?", "А когда?", "А почему?". У меня сразу ощущение, что на меня начинают давить", - говорит она.

Ткачи не стали пускать все на самотек, когда ситуация ухудшилась. Они приняли решение на время отстраниться друг от друга, что дало им осознать настоящую ценность их отношений.

"Иногда людям нужно пространство для того, чтобы обновить прежде всего себя и вернуться друг к другу уже с новым пониманием. Бывает, люди не согласны с этим, поэтому остаются, "доедают" друг друга и в конце концов просто расходятся. Хотя могли бы дать это пространство, чтобы понять, нужно ли им это вообще. Нам нужно было время, сделать расстояние друг между другом, понять, что среди этого есть любовь", - отмечает Виктория.

Юрий Ткач жена - комик со второй половинкой высказались о проблемах в браке / Скриншот YouTube

Пара даже обратилась к специалисту - психотерапевт помог им разобраться с внутренними проблемами их семьи. "11 лет у нас было вроде бы все хорошо, а потом оказалось, что это такой трэш. Мне пришлось идти к психотерапевту, чтобы разобраться, в чем была проблема и на что именно Вика обижалась. Я начал работать над собой, расслабился, осознал, начал заниматься собой и полюбил себя. И Вика тоже", - вспоминает Юрий.

Юрий и Виктория Ткач с дочерью / фото: instagram.com/viktoriya_tka4

О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

