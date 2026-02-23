Укр
Потепление врывается в Полтавскую область: синоптики удивили прогнозом

Анна Косик
23 февраля 2026, 05:57
В Полтавскую область возвращаются теплые воздушные массы.
Погода в Полтавской области 23-24 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как изменится температура воздуха в понедельник
  • Какими осадками будет сопровождаться потепление в Полтавской области

В последнюю неделю февраля 2026 года на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. Температура воздуха будет повышаться до 0 градусов.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии. На дорогах все еще сохранится гололедица, прогнозируется слабая обледенение, местами осадки в виде дождя и снега.

Погода 23 февраля

В Полтаве и области понедельник будет облачным. До конца суток ожидается мокрый снег и дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области в течение дня будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В то же время в Полтаве ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Погода в Полтаве 23 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 24 февраля

Во вторник на Полтавщине ожидаются небольшие осадки, облачность, ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Полтаве 24 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину придет метеорологическая весна - прогноз

Главред писал, что по словам метеоролога Игоря Кибальчича, погода в Украине в течение ближайшей недели будет под влиянием воздушных потоков с запада и юго-запада, поэтому ожидается постепенное и стабильное повышение температурного фона.

Наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Там уже начнется метеорологическая весна, а в дневные часы в лучах яркого солнца воздух будет прогреваться иногда выше +10 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Ровенской области 23 февраля ожидается облачная погода. Ночью будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, а днем прогнозируют небольшой дождь. Дорожное покрытие будет оставаться скользким из-за гололеда.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в последнюю неделю февраля в Украине ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что Днепр стоит на пороге календарной весны — последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. Горожан ждут морозные утра, мокрый снег, облачность и ощутимый температурный скачок уже 1 марта.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

