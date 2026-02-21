В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

Читайте в материале:
Днепр стоит на пороге календарной весны — последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. По прогнозу метеосервиса Sinoptik, горожан ждут морозные утра, мокрый снег, облачность и ощутимый температурный скачок уже 1 марта.
Понедельник, 23 февраля
Рабочая неделя стартует с ночных -4°C, которые из-за влажности будут ощущаться как -6°C. Утро будет ясным, а днем воздух прогреется до +3°C. Осадков не прогнозируют, однако к вечеру небо постепенно затянется облаками.
В народе заметили: "если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то следует ждать дождь на 24 мая, а это значит, что все лето будет "мокрым"". Также считалось, что гром в этот день предвещает усиление ветра.
Вторник, 24 февраля
Сутки пройдут под знаком сплошной облачности. Ночью возможен мелкий дождь со снегом (вероятность около 69%). Температура будет держаться в пределах 0...+2°C, а высокая влажность добавит ощущение сырости. Днем существенных осадков не ожидается.
По приметам, если в этот день морозно — март будет теплым. Верили, что любое дело, начатое 24 февраля, завершится удачно, а звездное небо сулит ясную и безветренную погоду.
Среда, 25 февраля
Погода останется пасмурной. Столбики термометров покажут 0…+1°C, однако из-за влажности до 99% на улице будет прохладно. Осадков синоптики не прогнозируют, но возможен густой туман.
В народе 25 февраля называли рыбным днем. Говорили: "если наступала оттепель – летом будет хорошо ловиться рыба". Также верили, что промороженные семена дают лучший урожай.
Четверг, 26 февраля
Утром город может засыпать снегом. Температура снизится до -1°C (будет ощущаться как -6°C). Днем осадки прекратятся, воздух прогреется до +1°C, а атмосферное давление начнет расти — это сигнал о постепенной стабилизации погоды.
По приметам, если в этот день тает снег — весна будет благоприятной. Если же вечером луна красная — ждите ветра, тепла и снега.
Пятница, 27 февраля
Конец рабочей недели будет облачным. Утром -2°C, днем до +1°C. Ветер слабый, вероятность осадков минимальная — не более 9%.
По приметам, если в этот день тает снег — весна будет благоприятной. Если же вечером луна красная — ждали ветра, тепла и снега.
Суббота, 28 февраля
Последний день февраля пройдет без существенных осадков, хотя небо останется затянутым облаками. Температура ночью около 0°C, днем — до +4°C. Погода готовит город к весеннему переходу.
В древности говорили: "28 февраля зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому назад возвращаться"". Также верили: "Как в феврале гнешь, так осенью и отзовется".
Воскресенье, 1 марта
Начало весны принесет самый теплый день недели — до +6°C. Несмотря на облачность, осадков не предвидится. Легкий ветер и стабильное атмосферное давление создадут комфортные условия для прогулок.
В народе предостерегали: "если с первых дней весна "разгульная, не застенчивая — обманет, нечего и верить"". Ветер и гром в этот день считали знаковыми: при северном — весна будет холодной, при восточном — сухой, при западном — мокрой, а при южном — теплой.
Когда в Украину придет потепление
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшее время погода в Украине претерпит изменения, однако впереди еще две самые холодные ночи.
По ее прогнозу, уже со следующей недели установится более стабильная и теплая погода. В то же время потепление будет сопровождаться осадками и периодическими туманами.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 21-23 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 21-22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Кроме того, в Житомирскую область идет очередное похолодание. Ближайшие три дня регион будет переживать резкие температурные колебания - от 20° мороза до плюсовых значений и дождя.
Напомним, что в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла - столбики термометров будут показывать -1°C…+2°C.
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
