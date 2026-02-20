Укр
Как избавиться от пыли в доме надолго: простые способы, которые работают

Сергей Кущ
20 февраля 2026, 22:26
30
Начните с минимализма, правильных инструментов и системного подхода — результат будет заметен уже через несколько
Как избавиться от пыли в доме надолго
Как избавиться от пыли в доме надолго / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как лучше всего убрать пиль дома
  • Что делать, чтобы она появлялась реже

Пыль в доме появляется постоянно - независимо от времени года, количества людей в семье и даже регулярности уборки. Однако эксперты уверяют: если знать, как избавиться от пыли, можно существенно сократить её количество и надолго сохранить чистоту.

Главред разбирался, почему появляется пыль в доме, что делать, чтобы она не возвращалась через пару дней, и какие способы борьбы с пылью действительно эффективны.

Почему пыль так быстро возвращается

Пыль состоит не только из грязи с улицы. Это смесь микрочастиц ткани, кожи, шерсти домашних животных, спор плесени и частиц, попадающих через вентиляцию и окна.

По словам специалистов по уборке, пыль "притягивает" саму себя: чем больше её на поверхностях, тем быстрее оседают новые частицы.

Поэтому главный принцип — не давать ей накапливаться.

Способы борьбы с пылью, которые работают

Уберите лишние вещи

Один из самых простых ответов на вопрос, как уменьшить количество пыли, — сократить количество поверхностей, на которых она оседает.

Чем больше в доме открытых полок, сувениров и текстиля, тем больше пыли скапливается. Регулярная ревизия вещей помогает не только освободить пространство, но и значительно облегчить уборку.

Придерживайтесь регулярного графика уборки

Эксперты советуют уделять удалению пыли хотя бы несколько минут в неделю.

Важно не просто разгонять её по воздуху, а правильно вытирать поверхности. Лучше всего использовать слегка влажную салфетку из микрофибры — она удерживает частицы и не оставляет ворса.

Если говорить о том, пыль в доме что делать, то регулярная сухая уборка без увлажнения только поднимает частицы в воздух, и они снова оседают.

Используйте пылесос с HEPA-фильтром

Обычные пылесосы могут выбрасывать часть мелкой пыли обратно в воздух.

HEPA-фильтр задерживает микрочастицы и аллергены. Это особенно важно для семей с детьми, аллергиков и владельцев домашних животных.

Проверьте окна и двери

Негерметичные окна и двери — частый источник уличной пыли. Если уплотнители изношены, частицы легко попадают в дом.

Проверка и замена уплотнений — один из недооценённых, но эффективных способов борьбы с пылью.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной инфографика / Главред

Меняйте фильтры в системе вентиляции

Если в доме есть кондиционер или система отопления с фильтрами, их нужно менять каждые 3–6 месяцев.

В домах с животными или аллергиками — каждые два месяца. Это помогает снизить циркуляцию пыли в воздухе.

Ухаживайте за домашними животными

Шерсть и перхоть животных — значительная часть домашней пыли.

Регулярное вычёсывание (желательно на улице) и стирка подстилок помогают уменьшить её распространение.

Маленькие хитрости, о которых часто забывают

Электронику удобно очищать антистатическими салфетками или даже салфетками для сушки белья.

Абажуры легко очищаются роликом для удаления ворса.

Не стоит использовать слишком мокрую тряпку — излишняя влага оставляет разводы и притягивает новую пыль.

Можно ли избавиться от пыли полностью?

Полностью убрать пыль невозможно — это естественный процесс. Но если соблюдать рекомендации, можно заметно уменьшить количество пыли и сократить частоту уборки.

Главный вывод экспертов: регулярность важнее масштабной генеральной уборки. Несколько минут в неделю работают эффективнее, чем редкая, но большая чистка.

Смотрите видео о том, как лучше всего убрать пиль дома:

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

