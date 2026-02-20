Укр
Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

Мария Николишин
20 февраля 2026, 16:23
Стоимость одной валюты совсем не изменилась.
Курс доллара и евро на 23 февраля

На понедельник, 23 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар немного подорожал, а злотый – подешевел. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара на 23 февраля

Так, курс доллара к гривне установлен на уровне 43,27 грн/долл., хотя в пятницу стоимость этой валюты была в пределах 43,26 грн/долл. Таким образом, украинская валюта ослабла на 1 копейку.

Курс евро на 23 февраля

Что интересно, по отношению к евро гривня осталась стабильной. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,91 грн/евро, как и по состоянию на 20 февраля.

Курс злотого на 23 февраля

В то же время, польский злотый стал дешевле. Курс этой валюты 23 февраля составит 12,05 грн/злотый вместо 12,06 грн/злотый. Таким образом, валюта упала в цене на 1 копейку.

Что будет с курсом доллара в Украине

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ говорил, что правительство Украины прогнозирует в 2026 году колебания курса доллара в пределах 42-47 гривен за доллар.

По его словам, есть несколько факторов, которые будут влиять на курс доллара в Украине. Один из них - международная помощь.

"Если она (международная помощь, - ред.) будет поступать вовремя, то гривня может остаться ближе к 45 гривням", - добавил он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что валютный рынок переходит в фазу относительного равновесия. В середине февраля вряд ли будут резкие курсовые движения.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько заявляла, что доллар на мировых рынках находится под давлением, что влияет и на валютный курс в Украине. Из-за этого гривня в ближайшее время может немного укрепиться или оставаться в узком диапазоне.

Экономист Александр Хмелевский считает, что до конца зимы курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар, а европейской - 50-52,5 гривен за евро.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом делемнение

