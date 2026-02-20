Путинист Шаман на коленях вылизал озеро: дикое видео попало в сеть

Теперь у россиян есть еще один повод для гордости в лице путиниста Шамана.

Шаман полизал лед на озере / Коллаж Главред, фото скриншот видео

Российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, опозорился кринжовым видео.

Певец решил продемонстрировать свои интеллектуальные способности и полизал замерзшее озеро Байкал. Свои лобзания он опубликовал на странице в Телеграмм.

Шаман показал годы тренировок / Скриншот Телеграмм

Соответствующее видео попало в сеть, не мало удивив поклонников певца в террористической России. Так, артист-любимец Путина принял коленно-локтевую позицию и стал облизывать лед на Байкале.

Он несколько раз облизнул лед и остался доволен вкусом водоема. Видео Шаман сопроводил лаконичной подписью: "18+".

Шаман облизал Байкал:

Путинист Шаман удивил поступком / Скриншот Телеграм

Годы тренировок не прошли зря / Скриншот Телеграмм

Шаман про войну в Украине

Российский певец Шаман (Ярослав Дронов) занимает открытую пропутинскую позицию, являясь одним из самых ярких и активных артистов, поддерживающих российскую войну против Украины. Шаман регулярно дает концерты для военнослужащих РФ и посещает оккупированные территории. В феврале 2025 года певец получил подозрение от СБУ за пропаганду войны против Украины.

О персоне: Shaman Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024). Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики. В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский". За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.

