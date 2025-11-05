Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Путинисты Шаман и Мизулина поженились на территории Украины — детали

Кристина Трохимчук
5 ноября 2025, 14:54
240
Церемония бракосочетания любителей "русского мира" прошла в Донецке.
Шаман и Мизулина поженились
Шаман и Мизулина поженились / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Шаман и Мизулина поженились
  • Как прошла церемония

Парочка любителей диктатора Владимира Путина Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, которую называли любовницой российского президента, решили связать себя узами брака и сделали это на территории Украины. Об этом сообщила сама Мизулина в Telegram-канале.

Чтобы поднять свою популярность и в очередной раз прислужиться террористическому режиму, путинисты поженились во временно оккупированном Донецке в присутствии главы непризнанной "ДНР" Дениса Пушилина.

видео дня
Шаман и Мизулина в Донецке
Шаман и Мизулина в Донецке / скрин из видео

Судя по ролику, церемония бракосочетания прошла в узком кругу — никто из российской элиты не решился поддержать пару. Шаман и Мизулина обменялись кольцами, сказали друг другу "да" и расписались.

Путинисты выбрали для бракосочетания наряды, которые подчеркнули их верность режиму. Вместо традиционного свадебного платья и костюма, они явились в ЗАГС в нарядах цвета хаки.

Шаман и Мизулина свадьба
Шаман и Мизулина свадьба / скрин из видео

Как сообщают пропагандистские СМИ, перед регистрацией брака пара посетила военно-мемориальный комплекс "Донецкое море", где "почтила память" российских оккупантов.

Шаман и Екатерина Мизулина - отношения

Отношения российского пропагандистского певца Шамана и политика страны-агрессора Екатерины Мизулиной начались на фоне их совместной публичной деятельности и поддержки политики Кремля. После продолжительных слухов, в марте 2025 года пара официально объявила о своем романе.

Ранее Главред сообщал, что украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров решил бороться со своим лишним весом и преждевременным старением. В программе "Мир наизнанку" ведущий рассказал, как ему удалось похудеть и сколько денег он на это потратил.

Также украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева впервые за долгое время показалась с младшей дочерью. Певица редко делится семейными моментами, но решила сделать исключение для фотосессии с 15-летней дочкой.

О персоне: Shaman

Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики.

В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский".

За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.

Шаман новости шоу бизнеса
