Путинисты Шаман и Мизулина поженились на территории Украины — детали

Парочка любителей диктатора Владимира Путина Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, которую называли любовницой российского президента, решили связать себя узами брака и сделали это на территории Украины. Об этом сообщила сама Мизулина в Telegram-канале.
Чтобы поднять свою популярность и в очередной раз прислужиться террористическому режиму, путинисты поженились во временно оккупированном Донецке в присутствии главы непризнанной "ДНР" Дениса Пушилина.
Судя по ролику, церемония бракосочетания прошла в узком кругу — никто из российской элиты не решился поддержать пару. Шаман и Мизулина обменялись кольцами, сказали друг другу "да" и расписались.
Путинисты выбрали для бракосочетания наряды, которые подчеркнули их верность режиму. Вместо традиционного свадебного платья и костюма, они явились в ЗАГС в нарядах цвета хаки.
Как сообщают пропагандистские СМИ, перед регистрацией брака пара посетила военно-мемориальный комплекс "Донецкое море", где "почтила память" российских оккупантов.
Шаман и Екатерина Мизулина - отношения
Отношения российского пропагандистского певца Шамана и политика страны-агрессора Екатерины Мизулиной начались на фоне их совместной публичной деятельности и поддержки политики Кремля. После продолжительных слухов, в марте 2025 года пара официально объявила о своем романе.
О персоне: Shaman
Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики.
В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский".
За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.
