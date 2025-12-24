Укр
"Уже проявляется": Елена Тополя рассказала о личной жизни после развода

Анна Подгорная
24 декабря 2025, 09:47
Певица прокомментировала разрыв и как сейчас смотрит на новые отношения.
Елена Тополя
Елена Тополя развод - певица заговорила о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Кратко:

  • Елена Тополя уже месяц официально ходит в холостячках
  • Певица рассказала, как изменилась ее личная жизнь

Украинская певица Елена Тополя первого декабря объявила о расставании со своим мужем, фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей, после 12 лет вместе. После развода артистка не планирует отказываться от фамилии бывшего мужа, и уверяет, что рассталась с ним на мажорной ноте.

Об этом и о переменах в личной жизни Тополя рассказала в интервью Маричке Падалко. Певица отметила, что не спешит искать новые отношения, хотя уже получает определенные знаки внимания от мужчин.

"Я верю в судьбу, верю в создателя в первую очередь. Я доверяю свою жизнь тому, кто меня привел в этот мир. Случается так, как должно случиться. Иногда ты проходишь через разные состояния, чтобы дойти к чему-то, чего нужно достичь. Сейчас точно не ищу никаких отношений. Есть определенное внимание, уже проявляется. Но мне удивительно от этого. Мне нужно время", - говорит Елена.

Елена Тополя
Елена Тополя развод - певица заговорила о личной жизни / Скриншот YouTube

Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году. За время семейной жизни у пары появилось трое детей: Роман (2013), Марк (2015) и Мария (2020). До объявления о разводе Тополи несколько раз признавались, что в их браке существуют проблемы.

Елена Тополя, Тарас Тополя
Тарас и Елена Тополи / фото: instagram.com/alyoshasinger

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

