Переговоры с США и РФ: Зеленский раскрыл главное условие завершения войны

Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить, подчеркнул глава государства.

https://glavred.info/ukraine/peregovory-s-ssha-i-rf-zelenskiy-raskryl-glavnoe-uslovie-zaversheniya-voyny-10738883.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал ход мирных переговоров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Главное:

Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить

Зеленский заслушал доклад переговорной команды после встреч

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской команды после встреч и переговоров с американской и российской сторонами.

"Ребята подробно проинформировали о том, как развивались переговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив. Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата – действенные гарантии безопасности", - написал он в Telegram по результатам встречи.

видео дня

Глава государства пояснил, что Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить.

"Важно, чтобы партнеры и в дальнейшем были активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения", - написал Зеленский.

Президент обсудил с командой ход работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.

"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - резюмировал Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Переговорный тупик: эксперт объяснил, почему мира пока не видно

Аналитик Владимир Горбач отмечает, что текущие контакты между Украиной, Россией и США носят скорее протокольный характер и не приводят к реальному продвижению. По его словам, ситуацию тормозят как формат переговоров, так и уровень представительства сторон. К предметному диалогу, считает эксперт, смогут перейти только при ослаблении России, усилении внешнего давления и готовности к компромиссам, а первые ощутимые изменения возможны не раньше весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред