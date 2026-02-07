'Что-то может произойти': Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

Американский лидер положительно оценивает последний раунд переговоров.

Трамп намекнул на успех переговоров по окончанию войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Трамп:

Последние обсуждения по Украине были очень хорошими

В ближайшее время могут быть первые положительные результаты переговоров

Помимо диалога с РФ и Украиной, США начали переговоры с Ираном

Глава США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One сделал интересное заявление о мирных переговорах.

Как сообщает Белый дом, американский президент считает, что обсуждения установления мира в Украине были "очень хорошими" и могут дать конкретные результаты уже в ближайшее время.

"Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что в настоящее время ведутся активные переговоры не только с Украиной и страной-агрессором Россией, но и с Ираном. Трамп подчеркнул, что разговоров много.

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ

Главред писал, что, по словам командира Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили, попытки склонить Украину к подписанию соглашений на условиях России являются абсолютно неправильными.

Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, поэтому ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Ранее сообщалось, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Накануне СМИ писали, что несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами.

