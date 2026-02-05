Укр
"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

Юрий Берендий
5 февраля 2026, 20:07обновлено 5 февраля, 20:37
547
Украина и Россия договорились об обмене пленными и обсудили дальнейшие шаги по внедрению перемирия и контролю за прекращением боевых действий.
'Удалось договориться': раскрыты детали переговоров в Абу-Даби
Переговоры в Абу-Даби - Умеров рассказал, о чем удалось договориться / Коллаж: Главред, фото: МИД ОАЭ

О чем идет речь в материале:

  • Умеров опубликовал совместное коммюнике по итогам переговоров в Абу-Даби
  • Стороны договорились об обмене пленными
  • Также обсуждались механизмы перемирия и контроля за ним

В столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций США, Украины и России. Стороны обсуждали введение режима прекращения огня и механизмы контроля за ним. Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБОУ Рустем Умеров, опубликовав совместное коммюнике.

Согласно документу, в течение 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

видео дня

"Делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев. В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", - говорится в сообщении.

Делегации договорились проинформировать свои столицы о результатах встречи и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели. Стороны также поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за организацию переговоров.

Кроме того, Украина выразила благодарность президенту Дональду Трампу за его лидерство в содействии усилиям по прекращению войны.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана окончания войны / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его мнению, Украине стоит ожидать дальнейшей активизации переговорного процесса, поскольку Трамп не планирует его сворачивать и стремится как можно быстрее достичь конкретного результата.

Также эксперт отметил, что для американского президента завершение войны является не конечной целью, а составной частью более широкой геополитической стратегии, связанной с Китаем. По его словам, Трамп стремится подойти к возможным переговорам с Пекином в статусе политика, который уже смог урегулировать один из важнейших кризисов в Европе.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 февраля в Абу-Даби начался второй день мирных переговоров между Украиной, США и Россией. Формат работы остался таким же, как и накануне, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию.

Второй раунд переговоров руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов охарактеризовал как конструктивный, не раскрывая подробностей достигнутых договоренностей.

В ходе переговоров Россия выдвинула более жесткие требования относительно статуса Донбасса, добиваясь не только контроля над регионом, но и официального признания его частью российской территории.

Другие новости:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

мирное урегулирование мирные переговоры Рустем Умеров Мирный план Трампа Переговоры в Абу-Даби
