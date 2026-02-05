'Удалось договориться': раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

О чем идет речь в материале:
В столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций США, Украины и России. Стороны обсуждали введение режима прекращения огня и механизмы контроля за ним. Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБОУ Рустем Умеров, опубликовав совместное коммюнике.
Согласно документу, в течение 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.
"Делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев. В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", - говорится в сообщении.
Делегации договорились проинформировать свои столицы о результатах встречи и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели. Стороны также поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за организацию переговоров.
Кроме того, Украина выразила благодарность президенту Дональду Трампу за его лидерство в содействии усилиям по прекращению войны.
Когда может закончиться война - мнение эксперта
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
По его мнению, Украине стоит ожидать дальнейшей активизации переговорного процесса, поскольку Трамп не планирует его сворачивать и стремится как можно быстрее достичь конкретного результата.
Также эксперт отметил, что для американского президента завершение войны является не конечной целью, а составной частью более широкой геополитической стратегии, связанной с Китаем. По его словам, Трамп стремится подойти к возможным переговорам с Пекином в статусе политика, который уже смог урегулировать один из важнейших кризисов в Европе.
Переговоры в Абу-Даби - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 февраля в Абу-Даби начался второй день мирных переговоров между Украиной, США и Россией. Формат работы остался таким же, как и накануне, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию.
Второй раунд переговоров руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов охарактеризовал как конструктивный, не раскрывая подробностей достигнутых договоренностей.
В ходе переговоров Россия выдвинула более жесткие требования относительно статуса Донбасса, добиваясь не только контроля над регионом, но и официального признания его частью российской территории.
