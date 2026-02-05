Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнах

Если вы ищете, чем избавиться от плесени и конденсата на окнах, не обязательно покупать дорогие средства.

Чем избавиться от плесени и конденсата на окнах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Почему зимой на окнах появляется плесень

Как от нее избавиться

Зимой многие сталкиваются с одной и той же проблемой: конденсат на окнах, а следом — плесень на подоконниках и стенах. Даже при регулярной уборке влага может накапливаться незаметно и создавать идеальные условия для роста грибка.

Но, как оказалось, избавиться от конденсата и плесени можно с помощью простого средства, которое есть на каждой кухне, пишет express.co.

Почему зимой на окнах появляется плесень

В холодное время года теплый и влажный воздух внутри дома соприкасается с холодным стеклом. В результате образуется конденсат, из-за которого окна остаются влажными в течение длительного времени.

Такая среда идеально подходит для размножения спор плесени. Если проблему не заметить вовремя, грибок может:

повредить подоконник;

проникнуть под обои;

распространиться по стенам;

потребовать дорогостоящего ремонта.

Простое решение: соль от конденсата и плесени

Автор истории рассказала, что долго боролась с влагой на кухонных окнах, пока не нашла удивительно простой способ — обычную кухонную соль.

Соль обладает высокой гигроскопичностью, то есть активно впитывает влагу из воздуха. Благодаря этому она снижает уровень влажности еще до того, как вода осядет на стекле.

Как использовать соль, чтобы окна оставались сухими

Что понадобится:

миска или любая открытая емкость;

обычная кухонная соль.

Как применять:

Насыпьте соль в миску. Поставьте ее на подоконник. Проверяйте соль раз в день.

Если соль стала комковатой — она впитала влагу. Вымойте миску, высушите и насыпьте свежую порцию.

Вся процедура занимает буквально несколько секунд, а эффект заметен уже через короткое время — окна остаются сухими, а плесень не появляется.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика / Главред

Где метод работает лучше всего

Соль отлично справляется с конденсатом на кухне, в спальне и в гостиной. Однако в помещениях с повышенной влажностью — в ванной комнате или там, где сушат белье, — одного этого способа может быть недостаточно. В таких зонах стоит дополнительно использовать вентиляцию или осушители воздуха.

Смотрите видео о том, как избавиться от конденсата на окнах:

