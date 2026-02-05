Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнах

Сергей Кущ
5 февраля 2026, 15:03
50
Если вы ищете, чем избавиться от плесени и конденсата на окнах, не обязательно покупать дорогие средства.
Чем избавиться от плесени и конденсата на окнах
Чем избавиться от плесени и конденсата на окнах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему зимой на окнах появляется плесень
  • Как от нее избавиться

Зимой многие сталкиваются с одной и той же проблемой: конденсат на окнах, а следом — плесень на подоконниках и стенах. Даже при регулярной уборке влага может накапливаться незаметно и создавать идеальные условия для роста грибка.

Но, как оказалось, избавиться от конденсата и плесени можно с помощью простого средства, которое есть на каждой кухне, пишет express.co.

видео дня

Почему зимой на окнах появляется плесень

В холодное время года теплый и влажный воздух внутри дома соприкасается с холодным стеклом. В результате образуется конденсат, из-за которого окна остаются влажными в течение длительного времени.

Такая среда идеально подходит для размножения спор плесени. Если проблему не заметить вовремя, грибок может:

  • повредить подоконник;
  • проникнуть под обои;
  • распространиться по стенам;
  • потребовать дорогостоящего ремонта.

Простое решение: соль от конденсата и плесени

Автор истории рассказала, что долго боролась с влагой на кухонных окнах, пока не нашла удивительно простой способ — обычную кухонную соль.

Соль обладает высокой гигроскопичностью, то есть активно впитывает влагу из воздуха. Благодаря этому она снижает уровень влажности еще до того, как вода осядет на стекле.

Как использовать соль, чтобы окна оставались сухими

Что понадобится:

  • миска или любая открытая емкость;
  • обычная кухонная соль.

Как применять:

  1. Насыпьте соль в миску.
  2. Поставьте ее на подоконник.
  3. Проверяйте соль раз в день.

Если соль стала комковатой — она впитала влагу. Вымойте миску, высушите и насыпьте свежую порцию.

Вся процедура занимает буквально несколько секунд, а эффект заметен уже через короткое время — окна остаются сухими, а плесень не появляется.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
Как избавиться от конденсата на окнах инфографика / Главред

Где метод работает лучше всего

Соль отлично справляется с конденсатом на кухне, в спальне и в гостиной. Однако в помещениях с повышенной влажностью — в ванной комнате или там, где сушат белье, — одного этого способа может быть недостаточно. В таких зонах стоит дополнительно использовать вентиляцию или осушители воздуха.

Смотрите видео о том, как избавиться от конденсата на окнах:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересное положение лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

16:30Украина
Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домой

Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домой

15:03Война
РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

Последние новости

16:30

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

16:27

"Плюс" уже близко: когда в Тернопольской области заметно потеплеет

16:22

Признание Донбасса российским: Туск сделал важное заявление

16:21

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

16:18

Прикрываясь антикоррупцией, нардеп Железняк незаконно обогащается, скрывает связи с Россией и осуществляет махинации с партийными средствами, — СМИ

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
15:58

Переговоры в Абу-Даби завершились: Буданов оценил итоги встречи

15:58

США будут поставлять Украине оружие до конца войны, но не бесплатно - Уитакер

15:23

Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить: какой церковный праздник

15:03

Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домойФото

Реклама
15:03

Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнахВидео

14:52

Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских

14:50

Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды

14:31

"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

14:08

На Ровно надвигается потепление: какая будет погода в регионе 6 февраля

14:04

Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать

14:00

Наследство без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

13:56

Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

13:52

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:33

Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

13:19

Мелочь, но критически важна: зачем в иллюминаторе самолета отверстие

Реклама
13:07

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:00

В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

12:44

Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

12:40

Как понять, что вы перелили цветок: главные признаки и советы

12:36

Гороскоп на завтра 6 февраля: Стрельцам - впечатляющие новости, Водолеям - похвала

12:14

"Будет просто остров": командир удивил сроками и сценарием распада РоссииВидео

12:06

Ракеты "Фламинго" поразили полигон, где запускают "Орешник": какие последствия

12:00

60–75 дней до грядки: как правильно рассчитать посев перца

11:48

Два областных центра Украины под угрозой: военный предупредил, что задумал враг

11:15

Китайский гороскоп на завтра 6 февраля: Обезьянам - страх, Свиньям - тревога

11:04

Печеный картофель будет еще более хрустящим: нужно добавить один простой продукт

11:03

Леся Никитюк готовится к свадьбе с женихом-военным - детали

11:03

Удар по кошелькам украинцев: ценники на один продукт упорно ползут вверх

11:00

Пропала отсрочка в Резерв+: что говорят в Минобороны и что советуют адвокаты

10:53

У оккупантов катастрофа на фронте: РФ много где остановила штурмовые действия

10:33

Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

10:16

Нападение РФ на Украину и окончание войны: в Трампа сделали громкое заявление

09:58

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:20

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

Реклама
09:16

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:05

Деньги снова пойдут: с 5 февраля три знаки зодиака выходят из финансовой ямы

08:37

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

08:35

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

08:26

Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:24

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

06:46

Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствияхВидео

06:30

Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салатаВидео

06:15

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять