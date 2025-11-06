О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсат

Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут снизить образование конденсата.

Как избавиться от конденсата / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Названы три способа избавиться от конденсата

Простой лайфхак - можно использовать средство для мытья посуды

Конденсат на окнах — одна из самых частых бытовых проблем, особенно в холодное время года.

С наступлением поздней осени и зимы окна часто покрываются влагой: тёплый воздух в помещении сталкивается с холодным стеклом, и на поверхности образуются капли воды, пишет Express.

Со временем это может привести к сырости, а затем — к появлению плесени, которая опасна не только для интерьера, но и для здоровья.

Чтобы избежать этой неприятности, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут снизить образование конденсата.

Три способа избавиться от конденсата

Поддерживайте стабильную температуру в доме (резкие перепады температуры усиливают образование влаги, лучше держать отопление на постоянном уровне, чем включать его время от времени);

Не сушите одежду в помещении (испаряющаяся влага оседает на окнах, создавая благоприятную среду для плесени, используйте сушилку с вентиляцией или сушите вещи на балконе);

Обеспечьте хорошую вентиляцию (регулярно проветривайте комнаты или установите вытяжку, даже несколько минут свежего воздуха в день помогут выровнять уровень влажности).

Быстрое, но временное решение

Некоторые пользователи делятся простым лайфхаком: можно использовать средство для мытья посуды, чтобы временно уменьшить запотевание стёкол. Для этого нанесите небольшое количество на фланелевую или микрофибровую тряпку и аккуратно протрите поверхность окна.

Моющее средство создаёт тонкую невидимую плёнку, которая снижает поверхностное натяжение воды и не позволяет каплям собираться на стекле. Однако эксперты подчёркивают — это временный эффект, а не полноценное решение.

Лучше всего применять этот метод на нижней части окна, где конденсат появляется чаще всего. Но для долгосрочного результата всё же стоит сосредоточиться на регулировании температуры и влажности в помещении.

Так вы сможете не только избавиться от запотевших окон, но и защитить свой дом от плесени и неприятных последствий повышенной влажности.

Как избавиться от конденсата: советы экспертов

Чтобы справиться с проблемой запотевших окон, специалист рекомендует воспользоваться влагопоглотителями в мешочках — простыми и доступными средствами, которые можно разместить на подоконнике или повесить рядом с окном. Эти небольшие устройства эффективно втягивают лишнюю влагу из воздуха, не позволяя ей оседать на стекле в виде конденсата.

Смотрите видео - причины конденсата:

На видео специалисты объясняют, по какой причине на стеклопакетах может появляться конденсат — как с внутренней, так и с внешней стороны, а иногда и внутри самих камер.

Конденсат (от латинского condensatus — "уплотнённый", "сгущённый") представляет собой результат процесса конденсации — перехода вещества из газообразного состояния в жидкое при охлаждении. Проще говоря, это влага, которая образуется, когда пар или газ превращается в жидкость.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

