Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль авто

Вы узнаете:
- Почему руль в авто не крутится
- Как его можно разблокировать
Иногда случается так, что в автомобиле внезапно блокируется руль. В такой ситуации не стоит паниковать и вызывать эвакуатор, чтобы отправить авто в сервис.
Главред решил разобраться, что делать, если заблокировался руль и не поворачивается.
Почему может заблокироваться руль
Существует множество причин и ситуаций, которые могут привести к блокировке руля. Некоторые из них являются довольно распространенными:
- Механизм безопасности. Современные автомобили оснащены системами, предотвращающими угон, включая блокировку руля при вынимании ключа. Это делает невозможным управление и буксировку машины, а также предотвращает скатывание под уклон.
- Заклинивший насос гидроусилителя. Насос гидроусилителя может заклинить из-за засорения, особенно при потере мощности двигателя, что блокирует руль.
- Сломанный механизм ключа. Если механизм ключа поврежден или загрязнен, вставка и поворот ключа не разблокируют руль.
Как легко разблокировать руль в авто
Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео на YouTube рассказал, что руль разблокируется очень легко.
"Многие думают, что достаточно провернуть ключик в замочке, но так руль не разблокируется. На самом деле там немного другая система", - говорится в видео.
По его словам, для того, чтобы разблокировать руль и провернуть ключ в замке, нужно сначала разблокировать ключ.
"Чтобы разблокировать ключ нужно немного руль повернуть в ту сторону, в которую он поворачивается. То есть в заблокированном состоянии руль в одну сторону вообще не поворачивается, а в другую сторону такой люфт небольшой есть", - подчеркнул он.
Автоинструктор добавил, что руль нужно легко повернуть, не до упора, и провернуть ключ. В результате руль разблокируется.
Как разблокировать руль - видео:
Читайте также:
- Самый опасный день: водителей Украины предупредили, когда не стоит садиться за руль
- Какое авто нарушило: тест ПДД, который "ломает голову" самым опытным водителям
- Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителям
О персоне: Сергей Нагорный
Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред