Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль авто

Существует несколько причин, которые могут привести к блокировке руля.

https://glavred.info/auto/evakuator-ne-nuzhen-chto-delat-voditelyam-kogda-zablokirovalsya-rul-avto-10697957.html Ссылка скопирована

Как разблокировать руль / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему руль в авто не крутится

Как его можно разблокировать

Иногда случается так, что в автомобиле внезапно блокируется руль. В такой ситуации не стоит паниковать и вызывать эвакуатор, чтобы отправить авто в сервис.

Главред решил разобраться, что делать, если заблокировался руль и не поворачивается.

видео дня

Почему может заблокироваться руль

Существует множество причин и ситуаций, которые могут привести к блокировке руля. Некоторые из них являются довольно распространенными:

Механизм безопасности. Современные автомобили оснащены системами, предотвращающими угон, включая блокировку руля при вынимании ключа. Это делает невозможным управление и буксировку машины, а также предотвращает скатывание под уклон.

Современные автомобили оснащены системами, предотвращающими угон, включая блокировку руля при вынимании ключа. Это делает невозможным управление и буксировку машины, а также предотвращает скатывание под уклон. Заклинивший насос гидроусилителя. Насос гидроусилителя может заклинить из-за засорения, особенно при потере мощности двигателя, что блокирует руль.

Насос гидроусилителя может заклинить из-за засорения, особенно при потере мощности двигателя, что блокирует руль. Сломанный механизм ключа. Если механизм ключа поврежден или загрязнен, вставка и поворот ключа не разблокируют руль.

Как легко разблокировать руль в авто

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео на YouTube рассказал, что руль разблокируется очень легко.

"Многие думают, что достаточно провернуть ключик в замочке, но так руль не разблокируется. На самом деле там немного другая система", - говорится в видео.

По его словам, для того, чтобы разблокировать руль и провернуть ключ в замке, нужно сначала разблокировать ключ.

"Чтобы разблокировать ключ нужно немного руль повернуть в ту сторону, в которую он поворачивается. То есть в заблокированном состоянии руль в одну сторону вообще не поворачивается, а в другую сторону такой люфт небольшой есть", - подчеркнул он.

Автоинструктор добавил, что руль нужно легко повернуть, не до упора, и провернуть ключ. В результате руль разблокируется.

Как разблокировать руль - видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред