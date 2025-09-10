Самый опасный день: водителей Украины предупредили, когда не стоит садиться за руль

Исследователи объясняют, что комбинация усталости, загруженного трафика и спешки делает водителей более раздражительными.

Когда лучше не садиться за руль / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

Почему именно пятница делает водителей более агрессивными

Как избежать конфликтов на дороге в пятницу

Специалисты выяснили, что в отдельные дни недели водители чаще проявляют агрессию за рулем. Особенно в Украине, когда каждый день, начиная с 24 февраля, наполнен стрессом и усталостью. Самым "напряженным" днем оказалась именно пятница, хотя обычно она ассоциируется с предвкушением выходных и хорошим настроением, пишет Главред со ссылкой на Express.

Причиной является увеличение дорожного движения в крупных городах, накопленная усталость и нехватка времени. Все это способствует возникновению конфликтных ситуаций на дорогах.

Эксперты отмечают: осознание того, что пятница является сложным днем для водителей, может помочь избежать стресса. Стоит предусматривать возможные задержки, выезжать чуть раньше и не позволять эмоциям управлять поведением за рулем.

"Когда сочетаются усталость, более загруженные дороги и спешащие водители, даже небольшие ошибки могут спровоцировать агрессивное поведение. Приближение к впереди идущему автомобилю, сигналы и резкие изменения полосы движения становятся более частыми, поскольку раздражение нарастает быстрее", - объясняют эксперты.

Исследование также показывает, что в стрессовых ситуациях распространены ругань, агрессивные жесты и даже опасные маневры. В то же время, даже небольшая доза терпения значительно снижает риск конфликтов.

"Хотя такие ситуации случаются ежедневно, сочетание пятничного трафика и настроения перед выходными усиливает реакции. Мелкие раздражители, которые можно было бы проигнорировать в понедельник, могут стать серьезными причинами конфликтов", - отметили в Express.

Эксперты советуют соблюдать безопасную дистанцию, избегать пиковых часов и планировать поездки с дополнительным запасом времени. Это поможет снизить уровень напряжённости и сделать дорогу более безопасной для всех.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

