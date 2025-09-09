Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

Даяна Швец
9 сентября 2025, 14:51
134
Специалисты напоминают: даже небольшое отклонение может изменить динамику движения машины.
В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав
Кому может прилететь штраф за шины / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

  • Почему тюнинг колес в авто заканчивается штрафами и поломками
  • Как даже незначительное увеличение колес вредит вашему авто

В Украине все чаще можно увидеть машины с колесами большего размера, чем указано производителем. Такой тюнинг действительно выглядит эффектно, но он несет немало рисков - от штрафов до поломок автомобиля, рассказывает Главред со ссылкой на экспертов ресурса Автотема.

Что говорит закон о больших дисках - какие штрафы и наказания

Инспектор Патрульной полиции напоминает: правила дорожного движения (п. 31.4.5в) прямо запрещают эксплуатацию машин с колесами и шинами, не соответствующими техническим нормам и допустимой нагрузке.

видео дня

За такое нарушение владелец рискует получить штраф от 340 до 680 грн.

Если же это повторится - суд может лишить права управления до полугода. К тому же инспектор имеет право временно изъять авто, пока нарушение не будет устранено.

"Большие диски - это не только эстетика, но и риск. Изменение стандартных параметров влияет на безопасность движения", - подчеркнул патрульный.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Почему опасно ставить большие диски

Полицейские подчеркивают: увеличение диаметра колес влияет на управляемость авто и создает дополнительные риски для безопасности. В сервисных центрах объясняют, что низкопрофильная резина хуже держит дорогу на ухабах, увеличивает нагрузку на амортизаторы, тормоза и рулевую систему. Из-за большего веса колес повышается расход топлива, а детали быстрее выходят из строя.

Почему увеличенные колеса опасны на дорогах - мнение инженера

Вместо экспериментов стоит ориентироваться на заводские рекомендации, а не на советы из соцсетей.

"Параметры, которые указывает производитель, рассчитаны под конкретные нагрузки. Превышение даже на несколько дюймов может изменить динамику авто", - говорит инженер-конструктор Сергей.

По мнению эксперта, тюнингованные колеса действительно могут выглядеть стильно, но последствия для водителя: штрафы, дополнительные расходы на ремонт ходовой части и проблемы с законом.

Более безопасным и практичным решением остается соблюдение параметров, определенных производителем. Это позволяет сохранить ресурс авто и избежать лишних хлопот.

Кроме этого, также не так давно украинцев предупредили о наказании за курение в авто.

Больше новостей для автомобилистов:

Об источнике: "Автотема"

"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    штраф авто полиция штрафы штрафы на дорогах повышение штрафов Национальная полиция новости Украины автомобили
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

    В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

    15:29Мир
    Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

    Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

    14:46Синоптик
    "Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

    "Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

    13:49Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

    Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

    Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

    Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

    Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

    Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

    В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

    В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

    Последние новости

    15:34

    Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

    15:29

    В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

    15:20

    Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

    15:15

    Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

    15:00

    Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

    В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
    14:53

    Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

    14:51

    В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

    14:51

    Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

    14:47

    Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят котыВидео

    Реклама
    14:46

    Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

    14:40

    Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

    14:40

    Шесть знаков зодиака, которые откладывают работу до последней минуты

    14:37

    Азербайджан-Украина: где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026

    14:07

    Он съедет: как третья беременность Тодоренко рушит ее брак

    13:57

    Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

    13:49

    "Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

    13:45

    Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

    13:44

    Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

    13:43

    Почему 10 сентября нельзя шить и резать острым ножом: какой церковный праздник

    13:30

    Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

    Реклама
    12:53

    Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

    12:46

    Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыномФото

    12:46

    Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

    12:40

    РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десяткиФото

    12:38

    Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

    12:21

    "Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

    12:04

    Зеленский сделал важное заявление о выводе войск с Донбасса - чего ждать

    11:58

    Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхакВидео

    11:53

    Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

    11:50

    Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

    11:35

    Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

    11:31

    Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

    11:23

    Власти России пытались скрыть: в ГУР раскрыли детали масштабных взрывов в Пензе

    10:37

    У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну

    10:36

    Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

    10:22

    "Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная

    10:21

    Презентация iPhone 17: все характеристики и где смотреть трансляцию

    10:19

    Публичное оскорбление: обиженный разводом Пресняков решился на дерзкий поступок

    09:47

    "Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

    09:34

    Путин не готов к миру: аналитики ISW сказали, что стоит за атаками РФ по Украине

    Реклама
    09:33

    РФ наращивает производство мощного оружия: аналитики назвали угрозу для Украины

    09:21

    Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

    09:11

    У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

    09:00

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 сентября (обновляется)

    08:21

    Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    08:19

    Имел 35 компонентов из США: появились новые детали удара Искандера по Кабмину

    08:10

    Как в РФ массово пытаются оправдать удар по Кабминумнение

    08:09

    "До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

    07:02

    Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The TimesФото

    06:10

    Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощьмнение

    Новости Украины
    Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Интересное
    Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
    Экономика
    Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
    Поздравления
    С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
    Новости шоу бизнеса
    Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять