В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

Коротко:
- Почему тюнинг колес в авто заканчивается штрафами и поломками
- Как даже незначительное увеличение колес вредит вашему авто
В Украине все чаще можно увидеть машины с колесами большего размера, чем указано производителем. Такой тюнинг действительно выглядит эффектно, но он несет немало рисков - от штрафов до поломок автомобиля, рассказывает Главред со ссылкой на экспертов ресурса Автотема.
Что говорит закон о больших дисках - какие штрафы и наказания
Инспектор Патрульной полиции напоминает: правила дорожного движения (п. 31.4.5в) прямо запрещают эксплуатацию машин с колесами и шинами, не соответствующими техническим нормам и допустимой нагрузке.
За такое нарушение владелец рискует получить штраф от 340 до 680 грн.
Если же это повторится - суд может лишить права управления до полугода. К тому же инспектор имеет право временно изъять авто, пока нарушение не будет устранено.
"Большие диски - это не только эстетика, но и риск. Изменение стандартных параметров влияет на безопасность движения", - подчеркнул патрульный.
Почему опасно ставить большие диски
Полицейские подчеркивают: увеличение диаметра колес влияет на управляемость авто и создает дополнительные риски для безопасности. В сервисных центрах объясняют, что низкопрофильная резина хуже держит дорогу на ухабах, увеличивает нагрузку на амортизаторы, тормоза и рулевую систему. Из-за большего веса колес повышается расход топлива, а детали быстрее выходят из строя.
Почему увеличенные колеса опасны на дорогах - мнение инженера
Вместо экспериментов стоит ориентироваться на заводские рекомендации, а не на советы из соцсетей.
"Параметры, которые указывает производитель, рассчитаны под конкретные нагрузки. Превышение даже на несколько дюймов может изменить динамику авто", - говорит инженер-конструктор Сергей.
По мнению эксперта, тюнингованные колеса действительно могут выглядеть стильно, но последствия для водителя: штрафы, дополнительные расходы на ремонт ходовой части и проблемы с законом.
Более безопасным и практичным решением остается соблюдение параметров, определенных производителем. Это позволяет сохранить ресурс авто и избежать лишних хлопот.
Кроме этого, также не так давно украинцев предупредили о наказании за курение в авто.
Больше новостей для автомобилистов:
- Обберут до последней копейки: ТОП-4 фразы, которые нельзя говорить, покупая машину
- Штраф до 145 500 гривен: украинцев предупредили о наказании за курение в авто
- Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику
Об источнике: "Автотема"
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред