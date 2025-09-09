В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

Специалисты напоминают: даже небольшое отклонение может изменить динамику движения машины.

Кому может прилететь штраф за шины / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Почему тюнинг колес в авто заканчивается штрафами и поломками

Как даже незначительное увеличение колес вредит вашему авто

В Украине все чаще можно увидеть машины с колесами большего размера, чем указано производителем. Такой тюнинг действительно выглядит эффектно, но он несет немало рисков - от штрафов до поломок автомобиля, рассказывает Главред со ссылкой на экспертов ресурса Автотема.

Что говорит закон о больших дисках - какие штрафы и наказания

Инспектор Патрульной полиции напоминает: правила дорожного движения (п. 31.4.5в) прямо запрещают эксплуатацию машин с колесами и шинами, не соответствующими техническим нормам и допустимой нагрузке.

За такое нарушение владелец рискует получить штраф от 340 до 680 грн.

Если же это повторится - суд может лишить права управления до полугода. К тому же инспектор имеет право временно изъять авто, пока нарушение не будет устранено.

"Большие диски - это не только эстетика, но и риск. Изменение стандартных параметров влияет на безопасность движения", - подчеркнул патрульный.

Почему опасно ставить большие диски

Полицейские подчеркивают: увеличение диаметра колес влияет на управляемость авто и создает дополнительные риски для безопасности. В сервисных центрах объясняют, что низкопрофильная резина хуже держит дорогу на ухабах, увеличивает нагрузку на амортизаторы, тормоза и рулевую систему. Из-за большего веса колес повышается расход топлива, а детали быстрее выходят из строя.

Почему увеличенные колеса опасны на дорогах - мнение инженера

Вместо экспериментов стоит ориентироваться на заводские рекомендации, а не на советы из соцсетей.

"Параметры, которые указывает производитель, рассчитаны под конкретные нагрузки. Превышение даже на несколько дюймов может изменить динамику авто", - говорит инженер-конструктор Сергей.

По мнению эксперта, тюнингованные колеса действительно могут выглядеть стильно, но последствия для водителя: штрафы, дополнительные расходы на ремонт ходовой части и проблемы с законом.

Более безопасным и практичным решением остается соблюдение параметров, определенных производителем. Это позволяет сохранить ресурс авто и избежать лишних хлопот.

Об источнике: "Автотема" "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

