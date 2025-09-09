Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

Продажи автомобилей в России за первое полугодие 2024 года упали на 27%, а импорт китайских авто - на 62%.

Главное:

После ухода западных брендов рынок РФ заполнили китайские производители

Повышение пошлин в России уничтожает спрос на китайские автомобили

После начала полномасштабной войны против Украины большинство западных автопроизводителей покинули российский рынок, а их место быстро заняли китайские компании. Однако сейчас и эта тенденция начала меняться, пишет Bloomberg.

В конце 2024 года власти РФ повысили так называемый "утилизационный сбор" на импортные машины. Это вызвало резкий рост цен на автомобили с двигателями объемом от одного до двух литров. Дополнительным ударом стали высокие кредитные ставки, из-за чего покупатели стали более осторожными.

В итоге, в первой половине 2025 года продажи легковых авто в России упали на 27%, а ввоз китайских машин сократился аж на 62%.

В таких условиях китайским брендам приходится активнее искать новые рынки сбыта.

Однако и за рубежом ситуация не слишком простая. Европейский Союз в 2024 году ввел дополнительную пошлину до 35% на китайские электрокары. ЕС объяснил это тем, что производители из Китая имеют государственные дотации, что создает неравные условия конкуренции.

К более жестким шагам может прибегнуть и Мексика, которая уже обогнала Россию по объему закупки китайских авто. Мексиканские власти рассматривают вариант поднятия тарифов на китайские товары, пытаясь улучшить отношения с США и договориться с Дональдом Трампом о новых торговых соглашениях.

Как отмечает Bloomberg, еще в 2023 году именно российский рынок сделал Китай мировым лидером по экспорту автомобилей. Но нынешний спад в РФ уже серьезно ударил по трем ведущим брендам - Geely , Chery и BYD.

Позиция Китая война в Украине / Инфографика: Главред

Экономические проблемы России - что известно

Как ранее сообщал Главред, не так давно Китай "стал в позу" не только в отношении США, но и в отношении России. так, Пекин призвал существенно сократить свои ядерные арсеналы.

Белорусский аналитик Игар Тышкевич также объяснял, как Китай хочет обмануть Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭС. Китай, вероятно, постепенно переберет на себя ключевые функции этих организаций, перенося принятие решений и практическую деятельность на площадки ШОС. Для Путина это нежелательное развитие событий, но пока что он не может этому противостоять, считает эксперт.

Аналитик Тарас Загородний считает, что Киеву нужно разработать стратегию, чтобы убедить Китай прекратить покупать российские нефть и газ. По его мнению, ход войны, победа в ней и скорость достижения победы зависят исключительно от Украины.

