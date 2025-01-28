Иначе не будет: Китай "стал в позу" - к чему Си Цзиньпин призывает Россию и США

Россия выразила готовность как можно быстрее возобновить двусторонние переговоры с США по этому вопросу.

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Китай ставит условия для переговоров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с сайта Кремля

О чем речь:

Пекин отказывается от ядерного диалога, пока Вашингтон и Москва не сделают первый шаг

Китай настаивает на сокращении ядерного оружия

Китай призвал США и Россию существенно сократить свои ядерные арсеналы, прежде чем можно будет говорить о трехсторонних переговорах по разоружению. Такую позицию озвучило Министерство иностранных дел КНР в ответ на инициативу Дональда Трампа по денуклеаризации, пишет barrons.com.

Вашингтон стремится привлечь к диалогу не только Москву, но и Пекин, однако Китай настаивает: пока две крупнейшие ядерные державы не уменьшат свои запасы боеголовок, присоединение других стран невозможно.

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В то же время Россия выразила готовность как можно быстрее возобновить двусторонние переговоры с США по этому вопросу.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

По словам китайских дипломатов, США и РФ владеют почти 90% мирового ядерного потенциала: в 2024 году в распоряжении Вашингтона было 3708 боеголовок, а у России - 4380.

Китай имеет значительно меньший арсенал - 500 боезарядов. Меньше ядерного оружия также у Франции (290) и Великобритании (225).

Пекин отмечает, что его ядерные силы существуют исключительно для самообороны и поддерживаются на минимально необходимом уровне.

Международные новости - детали

Как ранее сообщал Главред, Reuters отмечал, что Китай и Индия отказываются от российской нефти. Отмечается, что цена нефти РФ марки ESPO выросла на 3-5 долларов за баррель по сравнению с Brent.

А вот премьер-министра Венгрии Виктор Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ. На изменение позиции премьера повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.

В то же время КНДР меняет стратегию участия в войне против Украины. Теперь войска Северной Кореи могут вернуться домой из Курской области.

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