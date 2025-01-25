Прекращение военной помощи США: Зеленский сделал важное заявление

Коротко:
- Зеленский прокомментировал решение новой администрации президента США
- США не останавливают помощь Украине
Недавно появилась информация о том, что Штаты больше не будут финансировать победу Украины. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Санду прокомментировал решение новой администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении внешней помощи на 90 дней.
По словам главы государства, военная помощь США Украине не остановлена.
"Я знаю есть большое количество институтов во всем мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина. И то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена, Слава Богу", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Санду, передает корреспондент Радио Свобода.
Как известно, недавно стало известно, что Госдеп США остановил выполнение грантов по зарубежной помощи всем странам, кроме Израиля и Египта.
Помощь Украине от США - что известно
Главред сообщал, что, по версии Politico, госдепартамент США приостановил помощь Украине. Отмечалось, что якобы госсекретарь США Марко Рубио в пятницу выпустил новые указания.
Голос Америки со ссылкой на Минобороны США объяснял, что будет с помощью Украине. Там объяснили, попадает ли военная помощь Украине под новые ограничения, которые принял новый президент США Дональд Трамп.
Мнение, что Трамп может "прикрутить кран" помощи Украине, высказывал и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Он отмечал, что США могут давить на Украину, прекратив финансирование.
Больше интересных новостей:
- Прогноз курса валют на конец января: ждать ли больших колебаний - банкир
- "У нас нет другого варианта": Садовый дал надежду на открытие аэропортов Украины
- В России исчезли связь и интернет: ГУР "отключили" Москву и другие города
Кто такой Владимир Зеленский
Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред