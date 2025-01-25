В России исчезли связь и интернет: ГУР "отключили" Москву и другие города

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку.

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Украинская операция вывела из строя связь в РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

В России не работают мобильные сервисы

Украина нанесла удар по "МегаФону"

Украинская разведка нанесла масштабный удар по российскому оператору "МегаФон", что привело к серьезным проблемам со связью и интернетом во многих регионах РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В результате атаки в пятницу, 24 января, клиенты "МегаФона" весь день сталкивались с перебоями в работе мобильной связи и доступа к интернету.

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"Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, задействованного в российской агрессии против Украины - компанию "МегаФон", - рассказали источники.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и центральных регионов России массово жаловались на отсутствие связи, медленный интернет и некорректную работу многих мобильных сервисов и приложений.

Через несколько часов после начала проблем в "Роскомнадзоре" подтвердили, что в сети произошел сбой. Впоследствии российские медиа раскрыли истинную причину ситуации - мощную DDoS-атаку на "МегаФон".

Несмотря на это, в компании заверили, что сеть работает "в штатном режиме", а возникшие трудности с доступом к услугам объяснили "независимыми от них причинами".

Последние кибератаки Украины на Россию - что известно

Отметим, как сообщал Главред, ГУР провело мощную кибератаку против РФ. В результате получен доступ к 14 серверам, уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии атакованных объектов.

Кроме этого, в результате недавней кибератаки Главного управления разведки был нанесен удар по управлениям ФСБ, МВД и "Единой России".

Также не так давно хакеры взломали роспропаганду. Атака привела к прекращению вещания российских государственных телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" и около 80 региональных телерадиокомпаний.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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