Удар по управлениям ФСБ, МВД и "Единой России": СМИ узнали о кибератаке ГУР по РФ

ГУР получило базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

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Киберспециалисты ГУР нанесли удар по органам власти РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

В результате кибератаки Главного управления разведки был нанесен урон органам власти, а также финансовым и коммерческим учреждениям страны-агрессора РФ.

Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора, а также уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Что известно о результатах кибератаки

Также поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.

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Уточняется, что в ходе атаки были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.

Кроме того, хакеры изъяли базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей.

В том числе:

Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ);

ГИБДД;

Теплосетевая компания;

ОЛРР УМВД;

Горгаз;

Рыбнадзор;

Кинешемская Городская Электросеть;

УГХ Администрация;

ЛУКойл;

СвязьПроектСтрой;

⁠РОСИНКАС Банка России;

⁠МО МВД России "Кинешемский"

Регион-Авто;

Груз Сервис;

⁠Администрация ГО Кинешма;

Администрация Городская Дума;

глава Контрольной Счетной Комиссии;

Единая Россия;

Общественная приемная Единой России;

ЖД вокзал;

⁠Тепловые сети;

Водоканал;

ИП Козлов Д.В Электронный огород;

⁠ООО Регионинфросистема-Иваново;

ООО Иваново СДЭК;

⁠Управление ФСБ;

⁠ООО ПрофГаз.

В ГУР добавили, что продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Хакерские атаки - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Кто такой хакер Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.

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