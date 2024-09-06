Удар по управлениям ФСБ, МВД и "Единой России": СМИ узнали о кибератаке ГУР по РФ

В результате кибератаки Главного управления разведки был нанесен урон органам власти, а также финансовым и коммерческим учреждениям страны-агрессора РФ.
Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора, а также уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Что известно о результатах кибератаки
Также поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.
Уточняется, что в ходе атаки были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.
Кроме того, хакеры изъяли базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей.
В том числе:
- Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ);
- ГИБДД;
- Теплосетевая компания;
- ОЛРР УМВД;
- Горгаз;
- Рыбнадзор;
- Кинешемская Городская Электросеть;
- УГХ Администрация;
- ЛУКойл;
- СвязьПроектСтрой;
- РОСИНКАС Банка России;
- МО МВД России "Кинешемский"
- Регион-Авто;
- Груз Сервис;
- Администрация ГО Кинешма;
- Администрация Городская Дума;
- глава Контрольной Счетной Комиссии;
- Единая Россия;
- Общественная приемная Единой России;
- ЖД вокзал;
- Тепловые сети;
- Водоканал;
- ИП Козлов Д.В Электронный огород;
- ООО Регионинфросистема-Иваново;
- ООО Иваново СДЭК;
- Управление ФСБ;
- ООО ПрофГаз.
В ГУР добавили, что продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Хакерские атаки - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.
Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Кто такой хакер
Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.
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