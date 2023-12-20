'Восстановили на 100%': 'Киевстар' полностью заработал в Украине и за рубежом

"Киевстар" вместе с СБУ внедряет обновленные методы киберзащиты для защиты от подобных атак.

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Киевстар в Украине заработал на 100% / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/kyivstar

Мобильный оператор "Киевстар" полностью возобновил работу на территории Украины и за ее пределами после хакерской атаки, произошедшей 12 декабря. Все услуги "Киевстар" теперь работают без каких-либо ограничений. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

"Мы восстановили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последней услугой, которую мы восстанавливали, был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги "Киевстар" работают без каких-либо ограничений, - сказал президент "Киевстар".

По словам Комарова, все услуги, включая международный роуминг, вернулись к полноценному функционированию. Процесс восстановления длился несколько дней, причем последней была восстановлена услуга международного роуминга.

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Президент компании признал отток клиентов после кибератаки, однако из-за фокуса компании на восстановлении услуг точных данных о количестве потерянных клиентов пока нет. Он выразил надежду, что пользователи, перешедшие к другим мобильным операторам, вернутся в "Киевстар".

Комаров также рассказал, что "Киевстар" вместе со Службой безопасности Украины уже внедряет новые методы киберзащиты для защиты от подобных атак в будущем.

Хакерская атака на"Киевстар"

Напомним, утром 12 декабря в сети мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой, вследствие чего у абонентов отсутствовала связь. Официальный сайт компании также был недоступен. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей территории страны.

Как сообщал Главред, эта кибератака является выгодной для России, пояснил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. По его словам, она была серьезной атакой максимального уровня угрозы. 15 декабря оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь.

Кроме этого, 20 декабря пользователи сети Киевстар вновь обнаружили проблемы со связью и интернетом. Компания подтвердила сложности с голосовой связью и мобильным приложением в западных и южных областях Украины.

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