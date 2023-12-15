Киевстар заработал, но проблемы еще не закончились: известны подробности

В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в рабочем состоянии.

https://glavred.info/ukraine/kievstar-zarabotal-no-problemy-eshche-ne-zakonchilis-izvestny-podrobnosti-10525307.html Ссылка скопирована

Киевстар стабилизировал связь в столице Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Украинский оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга.

"Сеть Киевстар восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки", - пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

За прошедшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве.

видео дня

В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в рабочем состоянии.

Абонентам доступна голосовая связь, в том числе в международном роуминге, а также услуги "Домашнего Интернета".

Также специалисты компании со вчерашнего дня проводят восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности, на западе Украины.

"Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", - сообщили в пресс-службе Киевстар.

Проблемы еще не закончились

Абонентов предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи.

"Если SIM-карта не регистрируется в сети, попробуйте перезагрузить телефон или включить и отключить "авиарежим", - добавили в компании.

Хакерская атака на Киевстар

Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.

Пользователи Киевстара остались без связи. Воспользоваться национальным роумингом они не могли, так как сеть не могла передать информацию о своих абонентах другим операторам.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Персональные данные абонентов Киевстара не попали в руки злоумышленников. Системы, где хранятся такие данные, не пострадали от хакерских атак. Информация о якобы уничтожении компьютеров и серверов не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.