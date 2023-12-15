Киевстар заработал, но проблемы еще не закончились: известны подробности

Украинский оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга.
"Сеть Киевстар восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки", - пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
За прошедшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве.
В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в рабочем состоянии.
Абонентам доступна голосовая связь, в том числе в международном роуминге, а также услуги "Домашнего Интернета".
Также специалисты компании со вчерашнего дня проводят восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности, на западе Украины.
"Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", - сообщили в пресс-службе Киевстар.
Проблемы еще не закончились
Абонентов предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи.
"Если SIM-карта не регистрируется в сети, попробуйте перезагрузить телефон или включить и отключить "авиарежим", - добавили в компании.
Хакерская атака на Киевстар
Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.
Пользователи Киевстара остались без связи. Воспользоваться национальным роумингом они не могли, так как сеть не могла передать информацию о своих абонентах другим операторам.
Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Персональные данные абонентов Киевстара не попали в руки злоумышленников. Системы, где хранятся такие данные, не пострадали от хакерских атак. Информация о якобы уничтожении компьютеров и серверов не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.
СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.
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