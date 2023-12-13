Какая была цель атаки по "Киевстару": ответ эксперта по кибербезопасности

Как говорит эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, цель атаки по Киевстару - дезорганизация, подобная той, что от вируса NotPetya в 2017 году.

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Целью атаки на "Киевстар" был весь возможный вред – экономический, финансовый, социальный, политический, говорит эксперт / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Цель вчерашней кибератаки на мобильного оператора "Киевстар" нанести украинцам возможный вред – экономический, финансовый, социальный, политический. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"В большинстве случаев подобного рода атаки - так называемые state sponsored attack, то есть те, за которыми стоят не коммерческие, а государственные хакеры, работающие за государственные средства. Цель этих атак - не экономические цели, а социально-политические. Это дезорганизация, подобная той, что была во время атаки вирусом NotPetya в 2017 году. Сейчас и цели примерно те же - нанести максимальный урон всему, что могут. Эта атака на Киевстар повлияла на работу банков, терминалов, не говоря уже об обычных абонентах, которые лишены доступа к мобильному интернету и связи (как, например, службы такси, где в отсутствие одного оператора абоненты перекинулись на другого и тем самым его перегрузили). То есть целью был весь возможный вред – экономический, финансовый, социальный, политический. Здесь нет тех мотивов, которые обычно пытаются нанести киберпреступники", ‒ сказал он.

Кто такой Константин Корсун Константин Корсун - известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993-м окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996-м окончил Национальную академию СБУ. В 2000-м участвовал в создании первого подразделения противодействия компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe. видео дня

Масштабный сбой в работе Киевстар

Напомним, рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляют об отсутствии сети. При попытке дозвониться слышат ответ "мобильная сеть недоступна". "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

Также, в Министерстве цифровой трансформации разъяснили, почему национальный роуминг стал недоступным после сбоя в работе сети оператора Киевстар. Причиной недоступности нацроуминга стала невозможность передачи сетью Киевстар информации об их абонентах другим операторам.

Позднее стало известно, что СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям - пресс-служба СБУ в комментарии для СМИ.

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