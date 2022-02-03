Киевстар "лег": телефоны "умерли", деньги на счету "пропали", приложение на работает

Киевстар не работает в Украине утром 3 февраля / Фото pixabay.com

В четверг, 3 февраля, в Украине произошел массовый сбой в работе одного из крупнейших операторов мобильной связи Киевстар. Украинцы массово жалуются на то, что при попытке вызова получают сообщение "На вашем счете недостаточно средств для совершения звонков". Причем "нет средств" даже у тех пользователей, которые на днях пополнили счет.

Положить деньги на счет или проверить его также невозможно - приложение Киевстар не загружается. Оператору также не получается дозвониться. Сервисы 460 и 466 не работают.

Украинцы говорят, что нет связи в Киеве, во Львове, Каменец-Подольском, Ирпене, Одессе.

Украинцы массово штурмуют страницу Киевстар в Facebook. Пишут, что "домашний интернет работает, а телефоны умерли".

В компании проблемы со связью объясняют техническими трудностями:

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"Сейчас действительно наблюдаются сложности при совершении звонков. Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приносим извинения за временные неудобства".

Как сообщал Главред, на днях компания Киевстар анонсировала ликвидацию ряда тарифных планов, которыми пользуются ее клиенты. Обновления вступают в силу с 1 февраля 2022 года.

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