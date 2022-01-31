Киевстар закрывает часть тарифов с 1 февраля: как абонентам получить компенсацию

Киевстар обновляете перечень доступных абонентам пакетов мобильного интерента / 1zoom.ru

Оператор мобильной связи компания Киевстар анонсировала ликвидацию ряда тарифных планов, которыми пользуются ее клиенты.

Оптимизация касается пакетов контрактной и предоплаченной форм связи, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Киевстара.

При этом также заявлено обновление перечня доступных абонентам пакетов мобильного интерента.

Обновления вступают в силу с 1 февраля 2022 года, рассказали в Киевстаре.

Киевстар отключает абонентам часть тарифов

С 1 февраля часть устаревших предложений для контрактной и предоплаченной форм связи прекратят действовать из-за их и низкой популярности:

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пакеты с регулярным сроком действия (пакеты 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ на подписке и пакеты "Поиск"/"Развлечения" на контрактной форме обслуживания) прекратят действовать у всех пользователей 31.01.2022 в 23:59:59.

абонентам предоплаченной связи, пользовавшимся пакетами 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ, 01.02.2022 будет начислен пакет VIP-Интернет — Безлим на 30 дней.

Анализ спроса на услуги мобильного интернета среди абонентов показывает, что пользователи заказывают более актуальные предложения.

Компенсация абонентам: как получить

В Киевстаре обратили внимание на то, что если аннулированный пакет интернета был оплачен на более длительный период, то пользователи могут получить компенсацию.

Для этого рекомендуется обращаться к оператору справочного центра по номеру 466 или писать в сообщество Киевстар в социальной сети Facebook.

Обновление пакетов мобильного интернета

С 1 февраля 2022 будет обновлен перечень доступных абонентам Киевстар дополнительных пакетов мобильного интернета, которые они могли заказать в дополнение к основному объему интернета в тарифе.

В частности, дополнительные пакеты мобильного интернета "День Онлайн" или 5 Гб без оплаты в качестве Суперсилы в новых тарифах подписки и контракта.

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Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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