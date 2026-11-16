ВСУ оттеснили россиян на важном участке фронта: ISW показал изменения на карте

В то же время оккупанты пытаются проникнуть на территорию Харьковской и Запорожской областей, а в районе Славянска усилили авиаудары.

https://glavred.info/front/vsu-ottesnili-rossiyan-na-vazhnom-uchastke-fronta-isw-pokazal-izmeneniya-na-karte-10812542.html Ссылка скопирована

Россия готовит новый удар по фронту: какие направления станут приоритетными осенью / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, "Суспильне"

Кратко:

видео дня

ВСУ продвинулись к югу от Новопавловки

На Добропольский район приходится около 40% боев на фронте

В Константиновке бои продолжаются на улицах города

Силы обороны продвинулись вдоль северного берега реки Вовча к югу от Новопавловки, на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Больше всего штурмов оккупанты тем временем ведут на Добропольском направлении, но продвинуться там не могут, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отход россиян с этого участка подтверждают и другие источники. По данным военного обозревателя Константина Машовца от 15 ноября, подразделения РФ покинули Филию к югу от Новопавловки и отступили к Дачному, которое находится юго-восточнее. В тот же день российский военный блогер признал, что армия РФ не удерживает позиции к северо-западу от Дачного.

Карта ISW / Фото: Институт изучения войны (ISW)

Добропольское направление 14–15 ноября оставалось самым горячим участком: здесь фиксировалось примерно 40 % всех боевых столкновений на фронте. Несмотря на такую интенсивность, оккупанты не продвинулись.

Карта ISW / Фото: Институт изучения войны (ISW)

Уличные бои в Константиновке и дроны "Рубикона" под Славянском

Украинские подразделения продолжают удерживать позиции в Константиновке и обеспечивать их всем необходимым. Пресс-секретарь бригады, воюющей на этом направлении, 15 ноября заявил, что бои с россиянами ведутся непосредственно на улицах города.

На Славянском направлении 14–15 ноября россияне вели ограниченные наступательные действия вдоль южного берега Северского Донца и к юго-востоку от Славянска. В то же время они усилили авиаудары по украинским позициям в этом районе.

По информации украинского военного источника от 14 ноября, оккупанты нацелены на украинскую логистику, средства разведки и пехоту, в частности в восточной части города. Часть ударов приходится на российские подразделения беспилотных систем. Среди них - элитный центр "Рубикон" и 82-й отдельный полк беспилотных систем. Полк входит в состав Сил беспилотных систем РФ и оперативно подчиняется 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Инфильтрации в Харьковской и Запорожской областях

На Волчанском направлении россияне недавно провели инфильтрационную операцию к северо-востоку от Харькова. На геолоцированных кадрах, обнародованных 15 ноября, видно, как украинские военные наносят удары по позиции к юго-востоку от Малой Волчьей, куда ранее проникли оккупанты.

Карта ISW / Фото: Институт изучения войны (ISW)

Аналогичная ситуация на Купянском направлении: россияне пытались проникнуть к северу от Купянска. Согласно видео от 15 ноября, ВСУ нанесли удар по позиции на восточной окраине Дорошевки, которую перед этим заняли захватчики.

Карта ISW / Фото: Институт изучения войны (ISW)

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались проникнуть на позиции к северо-западу от Гуляйполя. Геоданные, опубликованные 14 ноября, свидетельствуют об ударе украинских военных по позиции к западу от Доброполья Запорожской области, куда ранее пробрались россияне.

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

Константиновка / Инфографика: Главред

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях.

Кроме того, оккупанты штурмуют украинский "пояс крепостей" в Донецкой области одновременно с четырех направлений: с севера, востока, юга и юго-запада. Враг уже добрался до Константиновки, которая замыкает с юга главную линию обороны на Донбассе, сообщает Институт изучения войны (ISW). Именно Константиновку эксперты считают крайней южной точкой этого оборонительного рубежа. Поэтому прорыв врага к городу означает, что бои приблизились к ключевой укрепленной зоне региона.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявлял, что российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр к окраинам Херсона или в сам город.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред