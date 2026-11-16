ВСУ оттеснили россиян на важном участке фронта: ISW показал изменения на карте

Кратко:
- ВСУ продвинулись к югу от Новопавловки
- На Добропольский район приходится около 40% боев на фронте
- В Константиновке бои продолжаются на улицах города
Силы обороны продвинулись вдоль северного берега реки Вовча к югу от Новопавловки, на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Больше всего штурмов оккупанты тем временем ведут на Добропольском направлении, но продвинуться там не могут, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отход россиян с этого участка подтверждают и другие источники. По данным военного обозревателя Константина Машовца от 15 ноября, подразделения РФ покинули Филию к югу от Новопавловки и отступили к Дачному, которое находится юго-восточнее. В тот же день российский военный блогер признал, что армия РФ не удерживает позиции к северо-западу от Дачного.
Добропольское направление 14–15 ноября оставалось самым горячим участком: здесь фиксировалось примерно 40 % всех боевых столкновений на фронте. Несмотря на такую интенсивность, оккупанты не продвинулись.
Уличные бои в Константиновке и дроны "Рубикона" под Славянском
Украинские подразделения продолжают удерживать позиции в Константиновке и обеспечивать их всем необходимым. Пресс-секретарь бригады, воюющей на этом направлении, 15 ноября заявил, что бои с россиянами ведутся непосредственно на улицах города.
На Славянском направлении 14–15 ноября россияне вели ограниченные наступательные действия вдоль южного берега Северского Донца и к юго-востоку от Славянска. В то же время они усилили авиаудары по украинским позициям в этом районе.
По информации украинского военного источника от 14 ноября, оккупанты нацелены на украинскую логистику, средства разведки и пехоту, в частности в восточной части города. Часть ударов приходится на российские подразделения беспилотных систем. Среди них - элитный центр "Рубикон" и 82-й отдельный полк беспилотных систем. Полк входит в состав Сил беспилотных систем РФ и оперативно подчиняется 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Инфильтрации в Харьковской и Запорожской областях
На Волчанском направлении россияне недавно провели инфильтрационную операцию к северо-востоку от Харькова. На геолоцированных кадрах, обнародованных 15 ноября, видно, как украинские военные наносят удары по позиции к юго-востоку от Малой Волчьей, куда ранее проникли оккупанты.
Аналогичная ситуация на Купянском направлении: россияне пытались проникнуть к северу от Купянска. Согласно видео от 15 ноября, ВСУ нанесли удар по позиции на восточной окраине Дорошевки, которую перед этим заняли захватчики.
На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались проникнуть на позиции к северо-западу от Гуляйполя. Геоданные, опубликованные 14 ноября, свидетельствуют об ударе украинских военных по позиции к западу от Доброполья Запорожской области, куда ранее пробрались россияне.
На какие города нацелились россияне - мнение эксперта
Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.
По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.
"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.
Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях.
Кроме того, оккупанты штурмуют украинский "пояс крепостей" в Донецкой области одновременно с четырех направлений: с севера, востока, юга и юго-запада. Враг уже добрался до Константиновки, которая замыкает с юга главную линию обороны на Донбассе, сообщает Институт изучения войны (ISW). Именно Константиновку эксперты считают крайней южной точкой этого оборонительного рубежа. Поэтому прорыв врага к городу означает, что бои приблизились к ключевой укрепленной зоне региона.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявлял, что российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр к окраинам Херсона или в сам город.
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