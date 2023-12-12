Сбой в работе Киевстара: что случилось с нацроумингом и почему он не работает

Проблема с национальным роумингом является временной, над ее решением активно работают специалисты компании Киевстар.

https://glavred.info/ukraine/sboy-v-rabote-kievstara-chto-sluchilos-s-nacroumingom-i-pochemu-on-ne-rabotaet-10524320.html Ссылка скопирована

Минцифры отреагировало на сбой в работе Киевстар / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/kyivstar

В Министерстве цифровой трансформации разъяснили, почему национальный роуминг стал недоступным после сбоя в работе сети оператора Киевстар. Причиной недоступности нацроуминга стала невозможность передачи сетью Киевстар информации об их абонентах другим операторам. Об этом сообщил директор департамента по развитию мобильной связи Минцифры Станислав Прибитько в комментарии NV бизнес.

"Проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг", - сказал представитель Минцифры.

По словам Прибытько, сбой в компании Киевстар также отразился на других услугах, таких как нацроуминг. Однако он отметил, что это временная проблема, над которой активно работает команда Киевстар, чтобы вернуть связь для своих абонентов.

видео дня

"В ближайшее время они возобновят оказание услуг", - добавил он.

Также по данным dev.ua, масштабный технический сбой в работе крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" произошел из-за хакерской атаки на ядро сети. Об этом сообщили источники в компании.

По словам Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, проблемы со связью для абонентов телеком-оператора Киевстар будут решены в течение нескольких часов.

"Завершилось совещание по поводу Киевстара. Надеюсь, что за несколько часов все восстановится", - сказал Кубраков.

После решения этой проблемы министерство планирует обсудить со всеми мобильными операторами возможные меры для избежания аналогичных ситуаций и защиты пользователей от неожиданных проблем со связью.

Сбой в работе мобильных операторов

Напомним, 12 декабря утром произошел серьезный сбой в работе мобильного оператора Киевстар. Абоненты по всей стране сообщали об отсутствии сети и невозможности совершения звонков. Официальный сайт компании также оказался недоступным.

Также в случае проблем с подключением к операторам Киевстар, Vodafone или lifecell, специалисты Госспецсвязи и НКЭК рекомендуют действовать в соответствии с рекомендациями. Главред подготовил советы, что делать, если не работает сеть вашего оператора.

Как ранее сообщал Главред, компания Киевстар повысила тарифы для пользователей. Точную информацию о пакетах услуг и расценках абонентам предоставляют в SMS-рассылках.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.