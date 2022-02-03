Масштабный сбой в работе Киевстара: кому и когда светит компенсация

В компании Киевстар рассказали о сбое в работе / pronews.gr

В мобильном операторе компании Киевстар прокомментировали перебои в работе сервисов.

Как говорится в официальном сообщении, в четверг днем у части абонентов предоплаченных тарифных планов возникли временные сложности при звонках в сети и на номера контакт-центра.

Что известно о перебоях в работе

В пресс-службе компании извинились за неудобства и сообщили о работах по ликвидации последствий аварии.

"Компания приносит извинения за временные сложности. Специалисты уже работают над их устранением. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервисы, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы Киевстара, у абонентов контрактных тарифных планов услуги работают в обычном режиме.

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Киевстар пообещал компенсации пользователям

Отметим, что в Киевстаре уже пообещали компенсации пользователям, столкнувшимся со сложностями в работе сети.

"Для абонентов, столкнувшихся со сложностями, предусмотрены компенсации. На все вопросы мы готовы отвечать в сообществе Киевстара в социальных сетях", - заявили в компании.

Компания извинилась за необходимость ожидания ответа и пообещала ответить каждому обратившемуся.

Ранее сообщалось, что абоненты Киевстара в регионах жалуются на перебои в работе сети, внезапное обнуление средств на счету, недоступность функции проверки счета и невозможность войти в мобильное приложение.

Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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