Масштабный сбой в работе Киевстара: кому и когда светит компенсация

В четверг у части абонентов предоплаченных тарифных планов Киевстара возникли временные сложности.
В мобильном операторе компании Киевстар прокомментировали перебои в работе сервисов.
Как говорится в официальном сообщении, в четверг днем у части абонентов предоплаченных тарифных планов возникли временные сложности при звонках в сети и на номера контакт-центра.
Что известно о перебоях в работе
В пресс-службе компании извинились за неудобства и сообщили о работах по ликвидации последствий аварии.
"Компания приносит извинения за временные сложности. Специалисты уже работают над их устранением. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервисы, - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы Киевстара, у абонентов контрактных тарифных планов услуги работают в обычном режиме.
Киевстар пообещал компенсации пользователям
Отметим, что в Киевстаре уже пообещали компенсации пользователям, столкнувшимся со сложностями в работе сети.
"Для абонентов, столкнувшихся со сложностями, предусмотрены компенсации. На все вопросы мы готовы отвечать в сообществе Киевстара в социальных сетях", - заявили в компании.
Компания извинилась за необходимость ожидания ответа и пообещала ответить каждому обратившемуся.
Ранее сообщалось, что абоненты Киевстара в регионах жалуются на перебои в работе сети, внезапное обнуление средств на счету, недоступность функции проверки счета и невозможность войти в мобильное приложение.
Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.
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