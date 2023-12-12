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Киевстар "лег" по всей Украине: что известно о масштабном сбое

Анна Ярославская
12 декабря 2023, 08:00
Часть пользователей Киевстара сообщила в соцсетях, что смартфон показывает "все палочки", но дозвониться куда-либо или принять звонок невозможно.
Киевстар
Киевстар "лег" по всей Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошелмасштабный сбой. Абоненты заявляют об отсутствии сети. При попытке дозвониться слышат ответ "мобильная сеть недоступна". "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар.

Проблемы с работой мобильного оператора наблюдаются по всей стране. Часть пользователей Киевстара сообщила в соцсетях, что смартфон показывает "все палочки", но дозвониться куда-либо или принять звонок невозможно.

Скриншот Facebook
Скриншот Facebook

Стоит отметить, что заявления от компании Киевстар о причинах и сроках решения проблемы с мобильной связью пока нет. На страницах оператора в соцсетях Facebook и Х(Twitter) нет сообщений по этому поводу.

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В то же время OTT-сервис Киевстар ТВ работает без каких-либо проблем на операционных системах Android и iOS. Остальные сервисы компании по состоянию на 7:40 остаются недоступными.

Что делать, если нет мобильной связи

Если у вас нет мобильной связи, то можно попробовать переключиться на сеть другого оператора по инструкции. Национальный роуминг - это бесплатная услуга.

Чтобы воспользоваться национальным роумингом, перейдите в раздел "Параметры мобильной сети" на гаджете и найдите пункт "Ручной выбор сети".

После этого можно попытаться подключиться к Lifecell или Vodafone. Если сеть не появилась, необходимо выбрать другие сети.

Как подключиться к национальному роумингу
Как подключиться к национальному роумингу / Суспільне

Обновлено. Позже в компании Киевстар заявили, что 12 декабря в сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.

"Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения компании Киевстар

Как сообщал Главред, ранее Киевстар резко поднял тарифы на свои услуги.

Также сообщалось, что Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов.

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