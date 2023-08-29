Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

Пользование услуг мобильной связи в бизнес-тарифах выросло, поэтому абонентам обновили пакеты.

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Vodafone вводит новые тарифы / Коллаж: Главред, Фото: Tech.liga.net, ua.depositphotos.com

Один из самых популярных мобильных операторов Украины компания Vodafone вводит новую линейку тарифов.

При этом изменения коснутся не всех клиентов. О предстоящих изменениях цен на услуги мобильной связи говорится в сообщении на официальном сайте Vodafone.

Подчеркивается, что в последнее время использование услуг мобильной связи в бизнес-тарифах выросло, поэтому абонентам обновили пакеты услуг.

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Кому станут доступны новые тарифы

В компании Vodafone уточнили, что некоторые абоненты в течение года могут воспользоваться тарифом со скидкой в размере 50%.

Такое предложение будет актуальным для всех новых бизнес-клиентов, являющихся юридическими лицами или ФЛП.

Новые тарифы Vodafone

Business Unlim - цена со скидкой 135 грн в месяц, после года пользования - 270 грн в месяц. Абонентам также предоставляют безлимитный интернет и звонки в сети Vodafone, при этом количество минут для звонков по Украине увеличено до 300 минут, количество сообщений до 300 SMS;

- цена со скидкой 135 грн в месяц, после года пользования - 270 грн в месяц. Абонентам также предоставляют безлимитный интернет и звонки в сети Vodafone, при этом количество минут для звонков по Украине увеличено до 300 минут, количество сообщений до 300 SMS; Business Start - цена со скидкой составляет 77,50 грн в месяц, после года пользования 155 грн в месяц (тариф включает в себя 120 минут для звонков по Украине и 120 SMS);

- цена со скидкой составляет 77,50 грн в месяц, после года пользования 155 грн в месяц (тариф включает в себя 120 минут для звонков по Украине и 120 SMS); Business Pro - 110 грн в месяц, после года пользования 220 грн. Клиенты получат 10 и 22 гигабайта мобильного интернета соответственно, а также бесплатную услугу Online PASS (тариф включает 180 минут на все украинские номера и 180 SMS).

Тарифы Vodafone Business Unlim Plus, Business Ultra, Business Ultra XL, Business Ultra VIP и Device 4G остаются без изменений.

Ранее Vodafone резко взвинтила тарифы: украинцы узнали дату и новую цену. Для некоторых пользователей услуг Vodafone цена месячного пакета возрастет более чем на 30%.

Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу SIM-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, депутаты Рады хотели обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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