УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

Алексей Тесля
29 августа 2023, 14:28 обновлено 29 августа, 14:38
38
Пользование услуг мобильной связи в бизнес-тарифах выросло, поэтому абонентам обновили пакеты.
Vodafone, Водафон
Vodafone вводит новые тарифы / Коллаж: Главред, Фото: Tech.liga.net, ua.depositphotos.com

Один из самых популярных мобильных операторов Украины компания Vodafone вводит новую линейку тарифов.

При этом изменения коснутся не всех клиентов. О предстоящих изменениях цен на услуги мобильной связи говорится в сообщении на официальном сайте Vodafone.

Подчеркивается, что в последнее время использование услуг мобильной связи в бизнес-тарифах выросло, поэтому абонентам обновили пакеты услуг.

видео дня

Кому станут доступны новые тарифы

В компании Vodafone уточнили, что некоторые абоненты в течение года могут воспользоваться тарифом со скидкой в размере 50%.

Такое предложение будет актуальным для всех новых бизнес-клиентов, являющихся юридическими лицами или ФЛП.

Новые тарифы Vodafone

  • Business Unlim - цена со скидкой 135 грн в месяц, после года пользования - 270 грн в месяц. Абонентам также предоставляют безлимитный интернет и звонки в сети Vodafone, при этом количество минут для звонков по Украине увеличено до 300 минут, количество сообщений до 300 SMS;
  • Business Start - цена со скидкой составляет 77,50 грн в месяц, после года пользования 155 грн в месяц (тариф включает в себя 120 минут для звонков по Украине и 120 SMS);
  • Business Pro - 110 грн в месяц, после года пользования 220 грн. Клиенты получат 10 и 22 гигабайта мобильного интернета соответственно, а также бесплатную услугу Online PASS (тариф включает 180 минут на все украинские номера и 180 SMS).

Тарифы Vodafone Business Unlim Plus, Business Ultra, Business Ultra XL, Business Ultra VIP и Device 4G остаются без изменений.

Ранее Vodafone резко взвинтила тарифы: украинцы узнали дату и новую цену. Для некоторых пользователей услуг Vodafone цена месячного пакета возрастет более чем на 30%.

Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу SIM-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, депутаты Рады хотели обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
тариф мобильная связь Vodafone
Реклама

Главное за день

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

14:28 Деньги
Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиков

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиков

12:35 Эксклюзивы
ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

12:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:28

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

14:25

Только не на холодильник: куда нельзя ставить микроволновку

13:59

Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца

13:56

Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем

13:30

Пострадавшая в лакшери-ДТП с Квитковой заявила, что блогерша летела на красный свет

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
13:25

Что приносит в дом бамбук: необыкновенные свойства зеленого растения

13:03

В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

12:36

Только место в погребе занимает: что можно сделать из старого варенья

12:35

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиковЭксклюзив

Реклама
12:29

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

12:25

Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник

12:20

"С ядерно-космической смехдержавой за деньги играть отказались": в Сети издеваются над сборной России

12:12

"Он очень любил сок": в Киеве прощаются с летчиком "Джусом", погибшим в авиакатастрофеФотоВидео

12:04

"Ягодицы показать, что ли": Алексей Панин на коленях пополз к российской границе

11:47

Чего боятся мошки в доме: лучшие способы избавиться от назойливых насекомых

11:30

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

11:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Весам - шанс, Стрельцам - перемены, Скорпионам - кражаВидео

11:21

"Пусть делает донат – и может уезжать": Скрипка отличился высказыванием по поводу мобилизации

11:01

"Больно прикасаться к лицу": Санта Димопулос показала серьёзные проблемы с лицом

10:51

Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа

Реклама
10:44

Тест по картинке: оптическая иллюзия покажет, есть ли у вас чувство юмора

10:35

Бунт ЧВК Вагнера: эксперт РФ назвал сообщников Пригожина в ФСБ и ГенштабеВидео

10:17

В Украине начались проверки переселенцев: кому могут отменить социальные выплаты

10:17

На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

09:39

F-16 для Украины: эксперты назвали достоинства и важные недостатки истребителей

09:38

ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

09:33

В сентябре Кремль проведет учения войск ОДКБ: в ВСУ оценили угрозу

09:27

На каких дровах нельзя жарить шашлык: 2 породы, которые точно испортят блюдо

08:59

"Рома, извини, у меня самолет": Хлывнюк высмеял вокалиста "Зверей", который пел для оккупантов

08:55

Гороскоп на завтра 30 августа 2023: Львам - проблемы с зарплатой, Весам - болезнь

08:49

Пойдет ли Россия зимой в атакумнение

08:47

Нигде не нужна: униженная в России Лорак сбежала из страны

08:32

В Украине пенсии будут забирать иначе: что придумали в Раде

08:24

"Будет ужасное количество смертей": в Bloomberg дали мрачный прогноз об окончании войны в Украине

07:27

День памяти защитников Украины 29 августа: что произошло в этот день

07:20

Зеленский и премьер Японии Кишида проведут переговоры: о чем будут говорить

06:48

Осенью РФ может использовать для ударов по Украине новую тактику - ISW

06:28

Почему в Украине не любят турецкую экономическую модель?мнение

05:43

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Ракам - травма, Львам - соблазны, Девам - властьВидео

05:00

Почему нельзя дарить икону и что значит, если она упала: очень старые приметы

Реклама
04:30

Сногсшибательная оптическая иллюзия: только мудрец заметит скрытое число за 3 секунды

04:00

Нашли на полу без сознания: Адель стало плохо во время концерта

03:30

Армия РФ не способна на масштабные действия осенью и зимой – ЯковенкоВидео

03:00

Сногсшибательные романы и спонтанные браки: астролог удивил прогнозом на сентябрьВидео

02:30

Популяризатор украинского языка назвал аж 48 благозвучных синонимов к слову "бити"

02:15

"Пушечное мясо": российский оппозиционер раскрыл планы Путина на новую мобилизациюВидео

01:30

Для чего замораживают кефир: неожиданный ответ просто убьет наповал

28 августа, понедельник
23:55

РФ влупила "Ураганами" по частным домам в Торецке: подробности коварной атаки

23:48

Какой на самом деле рост у Путина и как он это скрывает: от каблуков до фотошопа

23:41

Как сейчас выглядит ведьма Уиллоу из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять