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Vodafone резко взвинтит тарифы: украинцы узнали дату и новую цену

22 ноября 2022, 15:13

Для некоторых пользователей услуг Vodafone цена месячного пакета возрастет более чем на 30%.

Vodafone, Водафон
Компания Vodafone объявила о повышении тарифов / Tech.liga.net, ua.depositphotos.com

Компания Vodafone объявила о новом повышении тарифов на услуги мобильной связи для украинских абонентов.

Отметим, что изменения тарифных планов коснутся части абонентов, пользующихся услугами компании. Соответствующие сообщения начали приходить на телефоны абонентов Vodafone.

Как стало известно, о повышении стоимости услуги узнали абоненты, пользующиеся тарифом Vodafone 4G Smart XS.

Новый тариф Vodafone: цена и сроки

Для них цена месячного пакета возрастет более чем на 30%. Абоненты будут платить 75 гривен в месяц вместо 55 грн.

Новые цены на услуги Vodafone вводит с 25 ноября 2022 года.

Водафон

Напомним, ранее, в ночь с 24 на 25 февраля Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали предоставление услуг в своих сетях для абонентов всех мобильных провайдеров России и Белоруссии.

С тех пор те больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, а также отправлять SMS.

До того сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу SIM-карт для мобильной связи по паспoртам.

При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, депутаты Рады хотели обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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