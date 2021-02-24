В Украине поменяли тарифы на мобильную связь / УНИАН

Руководство Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) снизило межоператорский тариф мобильной связи. Как сообщается на сайте ведомства, в перспективе это должно сделать дешевле межсетевые звонки для абонентов.

С 1 июля нынешнего года в телефонных сетях фиксированной связи расчетная такса за телефонный трафик на междугородном уровне установлена в размере 10 копеек/минута, а расчетная такса на местном уровне ‒ 7 копеек/минута.

Кроме того, с 1 января 2022 года тариф снизится до 8 копеек/минута на междугородном уровне, а на местном уровне до 5 копеек/минута.

Как отмечают в НКРСИ, такое решение было разработано и принято для того, чтобы удешевить вызовы для абонентов в фиксированных сетях.

На данный момент средняя минимальная расчетная терминация трафика звоноков в странах Евросоюза в пересчете на украинскую валюту составляет 67 копеек/минуту, что ниже, чем действующие в Украине таксы. В НКРСИ утверждают, что сейчас не имеют информации о фактической себестоимости услуги в телекоммуникационных сетях фиксированной связи.

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