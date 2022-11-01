Киевстар 'посыпался': масштабный сбой в приложении и с пополнением счета

Мобильный оператор обещает восстановить работу этих сервисов в ближайшее время.
Один из ведущих операторов мобильной связи в Украине компания Киевстар сообщила о том, что у части клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, смене тарифа или в пользовании приложением Мой Киевстар.
Мобильный оператор обещает восстановить работу этих сервисов в ближайшее время. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы компании в Facebook.
"Наши основные услуги, в частности звонки и мобильный интернет работают в обычном режиме. Однако, сегодня примерно с 9 утра у части наших клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, изменения тарифа или в пользовании приложением Мой Киевстар", - отметили в компании.
В сообщении подчеркивается, что что IT-специалисты уже работают над восстановлением работы этих дополнительных сервисов.
"Мы искренне извиняемся за временные сложности и просим попробовать пополнить счет через час", - резюмировали в пресс-службе.
Добавим, что в комментариях пользователи возмущаются, что компания так и не смогла наладить работу сервисов. В свою очередь в Киевстаре обещают наладить работу "в ближайшие часы".
Ранее в компании Киевстар прокомментировали перебои в работе сервисов.
Как говорится в официальном сообщении у части абонентов предоплаченных тарифных планов возникли временные сложности при звонках в сети и на номера контакт-центра.
В пресс-службе компании извинились за неудобства и сообщили о работах по ликвидации последствий аварии.
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