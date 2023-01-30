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Киевстар резко поднимает тарифы: на сколько придется раскошелиться с 1 февраля

30 января 2023, 19:54
Точную информацию о пакетах услуг и расценках абонентам Киевстар предоставляют в SMS-рассылках.
Перезвони мне на Лайф, Киевстар, Водафон
Перезвони мне на Лайф, Киевстар, Водафон / pronews.gr

С 1 февраля 2023 года мобильный оператор Киевстар пересмотрит стоимость своих тарифных планов.

Как сообщают в компании, подорожание, в частности, коснется абонентов, которые используют некоторые тарифы из популярных линеек Киевстар ТВ и "Все вместе".

Так, для ряда тарифов "Все вместе" будут подняты лимиты на использование интернет-трафика. Также обещают увеличить количество SMS и бесплатных минут.

Точную информацию о пакетах услуг и расценках абонентам предоставляют в SMS-рассылках.

"Если предлагаемые обновления не будут отвечать потребностям по объему услуг и стоимости, клиенты могут бесплатно изменить свой тариф на любой другой", – заявили в компании.

Почему повышают тарифы

Повышение тарифов в "Киевстаре" объяснили большими расходами на оборудование.

В частности, это восстановление базовых станций на деоккупированных территориях, строительство новых базовых станций, а также закупки генераторов и аккумуляторов для работы во время отключений света.

Напомним, с 1 января 2023 года один из самых крупных операторов почтовой связи Новая почта существенно поднимает тарифы на доставку. Как отмечает пресс-служба компании, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.

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