Киевстар резко поднимает тарифы: на сколько придется раскошелиться с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года мобильный оператор Киевстар пересмотрит стоимость своих тарифных планов.
Как сообщают в компании, подорожание, в частности, коснется абонентов, которые используют некоторые тарифы из популярных линеек Киевстар ТВ и "Все вместе".
Так, для ряда тарифов "Все вместе" будут подняты лимиты на использование интернет-трафика. Также обещают увеличить количество SMS и бесплатных минут.
Точную информацию о пакетах услуг и расценках абонентам предоставляют в SMS-рассылках.
"Если предлагаемые обновления не будут отвечать потребностям по объему услуг и стоимости, клиенты могут бесплатно изменить свой тариф на любой другой", – заявили в компании.
Почему повышают тарифы
Повышение тарифов в "Киевстаре" объяснили большими расходами на оборудование.
В частности, это восстановление базовых станций на деоккупированных территориях, строительство новых базовых станций, а также закупки генераторов и аккумуляторов для работы во время отключений света.
Напомним, с 1 января 2023 года один из самых крупных операторов почтовой связи Новая почта существенно поднимает тарифы на доставку. Как отмечает пресс-служба компании, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.
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