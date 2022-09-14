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Новая почта меняет тарифы: новые цены на отправку посылок в Польшу

14 сентября 2022, 14:05

По новому тарифу можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером по адресу.

посылка "Новой почты"
Новая почта изменила тарифы на отправку посылок / novaposhta.ub.ua

Компания Новая почта, один из лидеров сферы почтовых услуг в Украине, меняет тарифы на доставку посылок с личными вещами из Украины в Польшу.

Тарифы снижаются в 2,5 раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

По такому тарифу можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером по адресу. При этом доплачивать за курьера не нужно, так как услуга уже включена в стоимость. Срок доставки составит до 5 рабочих дней.

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При этом стоимость на отправки посылок снижается:

  • до 2 кг - с 600 до 250 грн;
  • до 10 кг – с 900 до 325 грн;
  • до 30 кг – с 1,5 тыс. до 400 грн.

Что можно отправить в Польшу по новому тарифу

В посылки можно положить исключительно подержанные личные вещи, без ценников и бирок весом до 30 кг: одежду, спортивные товары, мелкую технику и т. д.

Порядок отправления посылок в Польшу по специальному тарифу:

  • принести открытую посылку в любое отделение "Новой почты";
  • назвать страну и тип доставки – в почтомат или курьером;
  • назвать данные получателя в Польше – ФИО, польский номер телефона получателя и его электронную почту;
  • указать номер почтомата, куда должна быть доставлена посылка;
  • если доставка курьером, то нужно указать полный адрес получателя: индекс, название города, название улицы и номер дома, номер квартиры для многоквартирных домов;
  • оплатить отправку.

Добавим, что в почтомат в Польше можно отправлять посылки до 25 кг и максимальным размером 41x38x64 см. Если ее вес от 26 до 30 кг или размер посылки больше ячейки почтомата, то доставка будет осуществляться по адресу получателя.

Напомним, ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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