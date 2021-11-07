Новая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылок

Новая почта ввела новые тарифы / Униан

Компания Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Согласно сообщению пресс-службы компании, в рамках акции снижена стоимость доставки посылок, а также не будет взиматься комиссия.

Новая почта вводит акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

Что известно о новом тарифе

При этом стоимость доставки значительно снижена до конца текущего года (31 декабря).

Новая почта установила единый тариф на доставку в почтомат – 35 гривен. Он будет действовать независимо от географического направления на территории всей Украины.

Реклама

Кроме того, в течение действия акционного тарифа, комиссия за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты" взиматься не будет.

Как забрать посылку из почтомата

При заказе товара через интернет выберите доставку в почтомат Новой почты. Затем оплатите заказ через мобильное приложение компании или на сайте НП в разделе "Трекинг". По прибытии посылки вам придет на телефон уведомление.

Отправляясь за посылкой в почтомат возьмите смартфон, рядом с местом выдачи откройте приложение Новой почты и перейдите в раздел "Мои отправки" - "Открыть ячейку". Теперь вы можете забрать свою посылку. Если ячейка закрылась, а вы не успели взять пакет, то нажмите кнопку "Открыть ячейку повторно".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.

Читайте еще: