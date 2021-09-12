Почтоматы закроют: Новая почта предупредила о коллапсе с посылками и назвала причину

В Украине введут новые правила для пересылки посылок / Униан

В Украине могут ввести новые правила на рынке почтовых отправлений, в частности вероятно урегулирование ситуации в сфере почтовых посылок, которые, среди прочих, предоставляет компания Новая почта.

Соответствующие новации отражены в законопроекте Верховной Рады, который размещен на официальном портале парламента.

У почтовых операторов могут отобрать популярную функцию

Народные избранники готовят нововведения, согласно которым посылки на почте можно будет получать только при предоставлении копии паспорта и идентификационного кода.

Авторы проекта закона считают, что он поможет в борьбе с контрабандой при ввозе в Украину международных посылок.

Кроме того, инициаторы надеются на то, что нововведения помогут улучшить таможенный контроль.

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Почтовая революция: реакция Новой почты и DHL

В свою очередь почтовые операторы заявили, что после вступления закона в силу у покупателей не будет возможности получать посылки из других стран через почтоматы и абонентские ящики в домах, а в отделениях увеличатся очереди.

Они утверждают, что сейчас не готовы собирать и верифицировать данные получателей заказов.

"Если мы начнем собирать эти данные, то вопрос: как мы будем это верифицировать? У нас миллионы посылок в месяц. Как собрать со стольких людей паспортные данные?", – возмутился директор Nova Poshta Global Юрий Беневитский.

По его мнению, из-за нового закона граждане не смогут делать покупки на международных e-commerce площадках, а у операторов возникнут задержки в обработке и выдаче грузов.

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Гендиректор DHL Express Сидорук вкомментарии UBR.ua отметил, что с получателями посылок нужно будет подписывать соглашения на обработку их персональных данных, что потребует увеличения количества работников и размеров таможенных складов.

Операторы сходятся во мнении, что новый закон парализует систему доставки в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.