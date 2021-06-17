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В Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone - СМИ

17 июня 2021, 11:41
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По информации журналистов, парень пришел забрать новый iPhone последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили - тем, что смартфона нет.

Пошта
Отделение Новой Пошты / УНИАН

В Киеве на отделении "Новой почты" у 24-летнего горожанина украли заказанный им iPhone последней модели. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня, в киевском отделении в переулке имени Евгения Гуцало. По информации СМИ, парень пришел забрать новый iPhone последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили. Там сказали, что он якобы свой товар уже забрал ранее.

"Мужчина спросил, каким образом сотрудники почты идентифицировали лже-заказчика, на что в отделении ответили: мол, тот показал документы и назвал уникальный код получателя из смс-сообщения, которое отправляют только клиентам", − говорят журналисты.

Правоохранители проверяют камеры наблюдения в отделении почты, чтобы вычислить вора. Не исключается версия о том, что в краже может быть замешан кто-либо с почты, а также о несанкционированном доступе к клиентской базе.

Пострадавший клиент обратился в полицию. Там в свою очередь открыли уголовное дело по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье - до трех лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее Новая почта решилась повысить тарифы на базовые услуги - уже с 20 марта 2021 года цены на доставку посылок возросли на пять гривен.

При этом Новая почта отменит дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки.

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