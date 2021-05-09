iPhone XR после обновления стал быстрее iPhone 11 и 12

iPhone XR стал быстрее iPhone 12 / Apple

Ранее на этой неделе Apple выпустила срочную "заплатку" – iOS 14.5.1. С её помощью компания исправила серьёзную брешь в безопасности системы. Но, как оказалось, вместе с тем она замедлила свои более новые устройства.

Так, после установки последней версии iOS, iPhone 11 и в частности iPhone 12 стали менее производительными, нежели их предшественник из 2018 года – iPhone XR. Это доказывают тесты производительности, которые провёл блогер Ник Акерман.

Почему iPhone XR оказался быстрее новых моделей – большой вопрос. Это или ошибка, или Apple намеренно замедлила новые устройства. В ролике видно, что iPhone XR быстрее загружает приложения и игры. Особенно заметно это становится при открытии сразу нескольких программ – в таком случае XR умудряется вырываться вперёд ещё заметнее. Скорее всего, в ближайшее время Apple будет что-то с этим делать.

Стабильная версия iOS 14.5 стала доступна в конце апреля. Завезли возможность разблокирования iPhone в маске с помощью Apple Watch, более 200 новых эмодзи, полноценную поддержку контроллеров PS5/Xbox Series X/S и многое другое.

Сравнение iPhone 11&12 и iPhone XR

Ранее в Сеть просочились слухи о том, что Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами. При этом, по словам источника, стоимость подписки после добавления Hi-Fi качества не изменится – она по-прежнему будет составлять $9.99 в месяц в США и 139 грн в Украине.

Ожидается, что AirPods третьего поколения похвастаются переработанным дизайном, похожим на AirPods Pro, включая уменьшенную длину стержней снизу, а также сменные силиконовые насадки для комфортной посадки в ушной раковине. Время автономной работы составит в районе пяти часов, а стоить они будут дешевле 200 долларов.